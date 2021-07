Un homme âgé de 43 ans perd la vie dans un accident

Un homme âgé de 43 ans de Centreville est décédé à la suite d’une collision impliquant un seul véhicule à Greenfield, près de Florenceville-Bristol.

Mardi, juste après 20h, des membres du Détachement de la vallée de l’Ouest ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une collision impliquant un seul véhicule sur la route 2.

Le conducteur, un homme âgé de 43 ans, a été éjecté de son véhicule, et est mort sur les lieux des suites de ses blessures. Une passagère a été extirpée du véhicule à l’aide des pinces de désincarcération et a été transportée à l’hôpital. On ne craint pas pour sa vie.

La collision se serait produite lorsque le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté une glissière de sécurité et a fait un tonneau.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès.