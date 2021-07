Venir à bout de la pandémie, une piqûre à la fois

En l’absence d’éclosions de COVID-19, des membres des équipes de gestion rapide des éclosions viennent en renfort aux cliniques de vaccination mobiles. Un travail de longue haleine qui est malgré tout valorisant, selon elles.

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec Danielle Marcoux, gestionnaire de l’équipe de gestion rapide des éclosions de l’est, à une clinique de vaccination mobile organisée à Saint-Paul-de-Kent.

Armée d’un congélateur portable, son équipe de quelques professionnelles de la santé peuvent transporter des vaccins congelés, y compris dans des régions rurales, et les dégeler au besoin pour éviter le gaspillage.

Même si le rythme de vaccination de ces cliniques mobiles n’est pas toujours comparable à celui des cliniques des réseaux de santé organisées dans les grands centres urbains, le jeu en vaut certainement la chandelle, d’après Danielle Marcoux.

«Il y a des gens qui sont très contents d’être là, qui attendent depuis longtemps, surtout lorsqu’on va dans de petites communautés où ils ne s’attendaient vraiment pas à avoir une clinique dans leur milieu. Ça répond à un besoin, surtout pour la population un peu plus âgée pour qui s’inscrire à l’ordinateur peut être un peu intimidant.»

Elle ajoute que plusieurs patients sont très enthousiasmés de ne pas avoir à prendre la route pour se faire immuniser.

«D’autres sont plus inquiets, mais on est là pour leur expliquer le processus et les encourager.»

Danielle Marcoux explique que son équipe a eu à répondre à diverses éclosions au cours de la dernière année, y compris dans des foyers de soins.

À chaque fois, il a fallu s’atteler à la tâche pour deux semaines minimum. Parfois, leur travail d’infirmières était aussi un travail de soutien émotionnel.

«Quand on arrive sur le lieu d’une éclosion, c’est un peu chaotique, parce que les gens qui sont là peuvent être dépassés, stressés ou ne savent pas nécessairement comment gérer la situation. C’était un gros travail, mais c’était aussi très satisfaisant, après une éclosion, de voir qu’on a pu aider les gens dans des moments où ils en avaient vraiment besoin.»

Elle se dit maintenant soulagée du taux élevé de vaccination dans les foyers de soins.

«On veut que le monde se fasse vacciner pour protéger tout le monde», résume Danielle Marcoux.

Elle affirme toutefois que son équipe se tient prête à intervenir si une nouvelle éclosion survient.

Madison Gray, infirmière auxiliaire autorisée, fait aussi partie de l’équipe de réponse rapide. Au cours des derniers mois, la tâche d’administrer des doses de vaccin est lentement devenue sa principale occupation.

«En plus des cliniques mobiles, je vais aussi vacciner des gens à mobilité réduite chez eux avec l’Extra-Mural, alors ma priorité est vraiment la vaccination depuis ces derniers mois. Maintenant qu’on voit le nombre de personnes vaccinées augmenter, c’est très gratifiant de voir que notre travail porte fruit.»

Le pari des vaccins

Le Nouveau-Brunswick passe à la phase verte le 30 juillet. Le Nouveau-Brunswick mise gros sur la vaccination comme moyen de réduire l’impact du virus, à la fois chez ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas.

Maintenant que l’approvisionnement en doses ne représente plus un obstacle à la campagne de vaccination, la Santé publique met ses efforts sur l’accessibilité, selon la Dre Jennifer Russell, qui était de passage à Saint-Paul jeudi pour motiver les troupes.

«On a la capacité, alors on voulait augmenter l’accès.»

Le fait de se rendre dans des communautés un peu reculées permet de rendre le choix plus facile pour ceux qui n’ont pas encore décidé s’ils veulent se faire vacciner ou qui n’ont simplement pas encore fait le saut, selon Dre Russell.

«Quand je vois des cliniques mobiles avec un grand pourcentage de gens avec une première dose, je suis tellement heureuse», dit-elle.

Sans compter celle de Saint-Paul jeudi, les cliniques mobiles ont récemment permis de vacciner 2700 personnes, d’après Bruce MacFarlane, directeur des communications de la Santé publique.

Du nombre, 699 d’entre elles étaient des premières doses, alors que 2100 étaient des secondes doses.