Le N.-B. exporte son savoir en sécurité informatique

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé l’organisme CyberNB en 2016 pour assumer le rôle de chef de file en sécurité informatique. Cinq ans plus tard, le directeur de l’association sans but lucratif, Tyson Johnson, juge l’objectif atteint.

Le Nouveau-Brunswick serait-il une province innovante? C’est le cas à Fredericton en sécurité informatique, selon le directeur de CyberNB, Tyson Johnson.

«C’est le résultat de notre histoire avec l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) et de son Institut canadien de cybersécurité», explique-t-il.

L’UNB se targue d’avoir l’une des meilleures facultés de sciences informatiques au Canada, ayant notamment le plus grand groupe de recherche en sécurité des réseaux du pays.

«Nous avons vraiment un bon écosystème réunissant l’industrie, les collèges, les universités et le gouvernement», ajoute M. Johnson.

CyberNB met par exemple en lien une quarantaine d’entreprises, d’universités et de collèges, dont une vingtaine se trouvent au Nouveau-Brunswick.

«Notre but est de doubler nos membres en 2021», annonce M. Johnson.

CyberNB propose pour ça d’aider le secteur privé à sécuriser ses systèmes informatiques et aux établissements de concevoir des formations.

Secteur nucléaire

«Nous nous sommes concentrés sur la sécurité des infrastructures critiques, précise M. Johnson. Nous avons par exemple une bonne relation avec Énergie NB, qui travaille de plus en plus avec deux de nos membres, Siemens et les Laboratoires Nucléaires Canadiens.»

Il fait valoir que le savoir-faire développé peut ensuite s’exporter. Son association est indépendante d’Opportunité NB (ONB) depuis un an et peut collaborer dans tout le Canada et dans le monde entier.

CyberNB échange avec la France, l’Ukraine, la Roumanie, le Danemark, le Royaume-Uni et les États-Unis par exemple.

«Ce ne sont pas des relations à sens unique, précise M Johnson. Nous proposons aux pays notre réseau de connaissances, notre bilinguisme et notre fiabilité. Ça permet à nos membres d’exporter leurs capacités.»

M. Johnson souligne que CyberNB reste au Nouveau-Brunswick. L’organisme y emploie 18 salariés et a participé à la création de plus de 500 postes dans la province en attirant des entreprises avec ONB.

Grappe d’entreprises

Siemens et Laboratoires Nucléaires Canadiens ont par exemple annoncé l’ouverture de centres de cybersécurité mondiaux à Fredericton en 2018-2019.

L’année fiscale suivante, CT4, Deloitte, SafeGuard Cyber et EC-Council ont entrepris des opérations de sécurité informatique dans la province.

CyberNB a aussi appuyé la croissance d’IBM Canada, Siemens, Laboratoires Nucléaires Canadiens, Kognitv Spark et Sonrai Security, selon ses rapports annuels.

«Nos talents et notre bonne connexion à internet nous aident à être un centre d’excellence», observe M. Johnson.

L’agence Investir au Canada met bien en valeur la vitesse moyenne de téléchargement du Nouveau-Brunswick comparée à celle du reste du pays.

Si des régions rurales peinent à avoir un bon accès au web, Fredericton est aussi le premier endroit de la province à avoir eu accès au réseau 5G, en septembre 2020.

Retard francophone

Ce sont les entreprises qui bénéficient de l’expertise de la province permise par son infrastructure numérique, selon M. Johnson.

«Le Nouveau-Brunswick est aussi sécurisé que les autres provinces, mais certaines compagnies le sont plus qu’ailleurs grâce à l’écosystème présent, se félicite-t-il. Nous faisons un bon travail en comparaison du reste du Canada, mais il reste encore du travail à faire.»

Le directeur précise que l’enjeu est d’autant plus important que les multinationales s’apprêtent à bannir de leur chaîne logistique les fournisseurs vulnérables aux attaques informatiques.

«Dans quelques années, la cybersécurité sera obligatoire pour toutes les entreprises», prévient-il.

L’Université de Moncton tente de rattraper son retard à ce sujet. Elle ne donne plus de cours de sécurité informatique depuis quelques années.

«Celui des années 1990 était devenu obsolète, raconte le directeur du département informatique, Éric Hervet. Mais ça fait longtemps qu’on est conscient de cet aspect. On vient d’embaucher une professeure dont c’est l’expertise.»

Il espère que CyberNB pourra aider à la conception de formations.

«Ils sont venus nous voir sur le campus, évoque M. Hervet. Mais à cause de la COVID-19, tout a été mis en suspens. Maintenant que nous avons cette nouvelle professeure, j’espère bien que nous reprendrons contact.»