Questions-réponses avec le maire d’Atholville

Un de vos beaux souvenirs de vacances?

La traversée du Canada en roulotte (camping) en famille en 1999. Six semaines de pur bonheur!

Votre destination idéale pour partir en voyage?

L’Italie, et plus particulièrement la Côte Amalfitaine et les Cinque Terre.

Votre émission de télévision préférée?

J’aime particulièrement regarder America’s Got Talent! J’adore la musique.

Votre style de musique préféré?

La musique relaxante comme Fred Pellerin, Les Cowboys Fringants, Les Deux Frères, Ed Sheeran, etc.

Est-ce que vous êtes du genre sportif de salon, si oui quel sport suivez-vous et de quelle équipe êtes-vous partisans?

J’adore regarder tous les sports, particulièrement le golf, le tennis et le hockey. Mon équipe préférée au hockey est sans hésitation le Canadien de Montréal.

Votre repas préféré et celui que vous réussissez le mieux?

Les poissons et les fruits de mer. Et sans prétention, je les réussis assez bien! Du moins, c’est ce que ma conjointe Diane me dit.

Le meilleur film que vous avez écouté et celui que vous avez vu le plus souvent?

Mon meilleur film est Notebook. Celui que j’ai le plus souvent vu est Midnight Express.

Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu?

La vie… et ma famille!

Quelque chose que les gens seraient surpris d’apprendre sur vous?

Je suis un grand amateur de vin. Tous nos voyages depuis les 15 dernières années tournent autour du vin et de la bonne bouffe.

Quel était votre premier emploi et lequel avez-vous conservé le plus longtemps?

Mon premier emploi a été directeur de sport et de loisirs à Val-d’Amour. L’emploi que j’ai occupé le plus longtemps a été celui de directeur général du District scolaire Étoile du Nord et Nord-Est.

Êtes-vous plus Facebook, Instagram ou Twitter, et pourquoi?

Un peu Facebook, mais je ne suis pas tellement sur les médias sociaux. J’aime vivre en privé, même si j’adore être entouré de personnes.

Le plus grand obstacle que vous avez réussi à surmonter?

Comme directeur général, le décès ou le suicide d’un de nos enfants (élèves). J’ai toujours considéré que tous nos élèves étaient nos enfants, mes enfants. La fermeture de la Polyvalente Roland-Pépin pendant plus d’une année a également été une tâche difficile.

Êtes-vous natif de la région, sinon de quel endroit et qu’est-ce qui vous a amené ici?

Je suis natif, comme je le dis souvent, de la Valley of Love (Val-d’Amour).

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique municipale?

Aider ma région, ma communauté, mes concitoyens. Pendant plusieurs années, j’ai beaucoup reçu d’eux, c’est maintenant à mon tour de donner. J’adore également être le leader d’un groupe et travailler avec les autres.

Avant de vous présenter, étiez-vous déjà impliqué dans votre municipalité?

Oui, j’ai été conseiller et maire adjoint de mon village pendant six ans.

Quels sont les principaux atouts de votre municipalité?

Atholville est une communauté rayonnante et vibrante, où il fait bon vivre, qui offre plusieurs options de loisirs, particulièrement des activités en plein air (ski, ski de fond, escalade, raquette, marche, course, vélo, etc.).

Quels sont, selon vous, les plus grands défis de votre communauté?

Le recrutement et la rétention de sa population, le développement résidentiel, le tourisme et la collaboration régionale.

Quelles sont vos priorités pour ce mandat, qu’aimeriez-vous réaliser (un projet qui vous tient à cœur)?

Être au service de la communauté, le développement économique, le développement communautaire et la collaboration régionale.

Si vous pouviez être maire d’une autre municipalité au Nouveau-Brunswick ou au Canada, quel endroit choisiriez-vous?

La ville d’Osoyoos en Colombie-Britannique. C’est une ville entourée de vignobles et de paysages plus beaux les uns que les autres.