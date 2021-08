COVID-19: 18 nouveaux cas au cours des 48 dernières heures

Les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick rapportent 18 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 48 dernières heures.

Selon elles, 17 d’entre eux ont été identifiés dans la seule région de Moncton. La majorité était âgée de 20 à 29 ans.

Neuf étaient en contact avec des cas déjà confirmés, deux sont liés à des voyages et les six derniers font toujours l’objet d’une enquête.

L’autre cas a été recensé dans la région de Saint-Jean. Il s’agirait d’un vingtenaire lié à un voyage.

Le nombre de cas actifs dans la province s’élève à 37.

Le Nouveau-Brunswick a levé samedi ses restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, y compris à sa frontière. Le port du masque n’est plus obligatoire et il n’y a plus points de contrôle

à la frontière du Nouveau-Brunswick puisque les autres Canadiens qui voyagent dans la province n’ont plus besoin de s’enregistrer.