JO: Geneviève Lalonde participera à l’épreuve finale du 3000 mètres steeple

Geneviève Lalonde prendra part à l’épreuve finale du 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a obtenu son ticket samedi soir en établissant un nouveau record canadien!

La «fusée acadienne» commence en beauté sa deuxième expérience olympique: elle termine les septs tours de piste et les 35 franchissements d’obstacles en seulement 9:22,64 lors de sa course qualificative.

L’athlète originaire de Moncton a rapidement pris la quatrième place et ne l’a plus lâché jusqu’à la ligne d’arrivée.

Si le podium synonyme de qualification automatique lui a d’abord échappé, son bon chronomètre, le 8e des vagues préliminaires, l’envoie directement en finale.

«Je savais que le top 3 allait vraiment vite, mais je devais garder un œil sur elles. Je me suis retrouvée quatrième et je faisais tout pour rester aussi proche que possible. Même si l’écart a grandi, je gardais l’œil, je me disais: “Geneviève, c’est les Olympiques, il faut que tu donnes tout!”

On savait qu’il faudrait un record canadien pour se qualifier pour la finale. J’ai su à 2 km que ce serait vite… Mais je ne savais pas combien.

Souvent, je n’ai aucune idée de ce que je cours pendant la course…», a-t-elle déclaré au journaliste Yves Boisvert de La Presse, qui est présent à Tokyo.

«Le plan, c’était de faire la finale et de voir ce qu’on pouvait faire là. Maintenant, c’est de courir encore plus vite en finale!»

La femme de 29 ans avait déjà battu son propre record canadien du 3000 m steeplechase, en mai 2019, en arrêtant son chrono à 9:29,82 à la rencontre de la Diamond League de Shanghai.

Malgré une température quelque peu étouffante, la coureuse a réalisé la meilleure performance de sa vie sans sembler devoir puiser dans ses ressources.

En 2016, aux Jeux olympiques à Rio, Geneviève Lalonde est devenue la première athlète canadienne à accéder à une finale olympique de steeplechase. Elle est bien déterminée à faire mieux qu’une 16e place cette fois.

Rendez-vous mercredi pour la finale!

Elle peut courir encore plus vite, selon son père

Ce qu’il y a de beau avec les courses de longue distance, c’est que chacune d’entre elles possède sa propre histoire. Parfois, il arrive même que l’intrigue frôle la démesure. C’est justement ce qui s’est passé avec la demi-finale du 3000m steeple dans laquelle se trouvait Geneviève Lalonde, dimanche, à Tokyo.

Joël Bourgeois, qui en a vu d’autres au fil des ans, affirme qu’il est très rare de voir un tel scénario dans une telle course. C’est d’ailleurs ce qui rend le nouveau record canadien de Lalonde 9min22s64 aussi spécial.

«En temps normal, tu ne vois jamais ça, mentionne l’entraîneur de la «fusée acadienne».

De voir trois coureuses se séparer assez rapidement des autres, puis Geneviève en quatrième place qui se trouve aussi bien dire dans un no man’s land et toutes les autres filles loin derrière, c’est vraiment rare.»

Heureusement, Geneviève Lalonde était prête à toute éventualité. Joël Bourgeois et Hilary Stellingwerff s’en sont assurés, eux qui gèrent le quotidien de l’athlète de Moncton depuis 2019. «En demi-finale, l’exécution de Geneviève a été parfaite, soutient Bourgeois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une course et nous avions donc préparé plusieurs scénarios. Geneviève savait comment réagir à n’importe quelle situation.»

«Elle savait que la quatrième place ne l’assurait pas d’une participation à la finale, mais elle savait toutefois que si elle conservait une bonne vitesse ses chances étaient très bonnes», poursuit Bourgeois. L’entraîneur dit s’attendre à une finale complètement différente sur le plan stratégique. Il ne serait pas surpris, par exemple, à ce que ça ressemble à la finale masculine.

«Je regardais la finale masculine ce matin et le rythme était très lent. Même moi à 50 ans j’aurais pu me maintenir dans le peloton. C’était une course classique et stratégiquement lente. Ça s’est finalement terminé avec un rythme très rapide dans les derniers 1000m», raconte Joël Bourgeois.

Joint à son domicile de Moncton, Marc Lalonde était évidemment content des succès de sa fille. «Comme parents, c’est sûr que nous sommes très heureux pour Geneviève. Elle a tellement travaillé fort. Grâce à la technologie, nous parvenons à lui parler de temps en temps. En fait, c’est elle qui nous rejoint en temps libre. On sent qu’elle est en grande confiance. Elle croit beaucoup en ses capacités», raconte celui qui cumule aussi les fonctions de président d’Athlétisme Nouveau-Brunswick.

Marc Lalonde a d’ailleurs tenu à souligner le travail de Bourgeois et Stellingwerff. «Ils ont été tous les deux d’une importance capitale dans la préparation de Geneviève au cours des dernières années. Joël, à partir de Québec, et Hilary, sur place, se sont parlé quotidiennement pour s’assurer que Geneviève soit prête au bon moment. Pas pour être prête en juillet, mais pour être prête en août. Sans leur travail, jamais Geneviève n’aurait pu réaliser sa course de samedi», croit Marc Lalonde. Invité à nous livrer une prédiction pour la finale, le paternel est d’avis que sa fille a encore de l’essence dans le réservoir. «Je me risque à dire que Geneviève a encore une meilleure course à livrer mercredi matin. D’ailleurs, après sa demi-finale, elle l’a elle-même dit qu’elle avait encore du jus en elle», confie-t-il.