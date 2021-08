Un programme pour aider les entrepreneures à prendre le virage numérique

La crise sanitaire tire peut-être à sa fin, mais l’importance du commerce en ligne demeure évidente dans la plupart des secteurs. Afin d’aider les entrepreneures à transférer leurs activités à une plateforme de commerce électronique, Femmes en affaires Nouveau-Brunswick lance la deuxième édition du programme «Femmes entrepreneures branchées.»

L’été dernier, 13 Néo-Brunswickoises auraient bénéficié du soutien, de la formation et du mentorat proposés à travers cette initiative.

Angele Miller, propriétaire de Creekside RnR, Abundant by Design, ActivPOP et Abundant Beauty by design, était l’une d’entre elles.

«En tant que femme en affaires, c’est toujours mon but de développer mes connaissances, mes ressources, mes contacts, mais aussi de trouver de nouvelles façons de faire. Pour nous, ce programme-là nous a vraiment ouvert des portes (…)», a-t-elle dit, jeudi.

À l’aide du soutien offert par Femmes en Affaires, Mme Miller serait passée de zéro à bientôt quatre plateformes de commerce électronique.

Les ateliers de formation l’auraient notamment aidé à comprendre le fonctionnement du moteur de recherche et les techniques de gestion.

«Nous n’étions pas vraiment impliqués là-dedans avant le programme (…)», a-t-elle expliqué.

«C’est vraiment la pandémie qui nous a vraiment fait reconsidérer parce que tout a changé du jour au lendemain.»

Depuis, la femme de la région de Moncton affirme que la demande en ligne, que ce soit pour ses produits de beauté, son maïs soufflé biologique, son service d’aide aux entreprises ou son camping de luxe, a plus que doublé.

«Le nombre de demandes de renseignement et de commandes que nous recevons en ligne a plus de doubler, c’est sûr (…) Nous ne sommes pas encore des experts, mais nous faisons des efforts chaque jour et nous voyons les résultats.»

Mme Miller ajoute que sa présence accrue sur les réseaux sociaux lui a aussi permis de développer de nouveaux partenariats, par exemple avec d’autres entreprises et des influenceurs.

Femmes entrepreneures branchées 2.0

Isabelle Arseneau, la coordonnatrice du projet, anticipe une vingtaine de nouvelles participantes cette année.

Le Réseau de Femmes en Affaires collaborera à nouveau avec la Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs (NLOWE), à Terre-Neuve-et-Labrador.

«La première édition avait tellement été un succès qu’on ne se voyait pas ne pas le ramener pour aider davantage de femmes entrepreneures dans les deux provinces», a-t-elle témoigné.

Mme Arseneau précise que le programme s’adresse aux entrepreneures de presque tous les secteurs et est entièrement gratuit.

Elle encourage donc les femmes à poser leur candidature.

«Je pense que la pandémie a accentué le fait que les femmes entrepreneures ont besoin d’un site web et non seulement d’une boutique physique», a-t-elle avancé.

«Il y avait un besoin avant, mais la COVID-19 nous a fait réaliser que maintenant plus que jamais, il faut être en ligne.»