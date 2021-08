Campbellton: un marché nocturne en plein centre-ville

Faire ses emplettes le soir en plein air, c’est désormais possible à Campbellton.

Nouveauté dans le paysage du centre-ville de Campbellton, le Marché nocturne a vu le jour la semaine dernière et doit revenir tous les mercredis jusqu’à la mi-septembre quand la température le permet bien entendu.

Cette activité, c’est un peu le bébé de Lisa Lanteigne, coordonnatrice de l’organisme Campbellton Centre-Ville depuis janvier 2020. Cette dernière dit s’être laissée inspirer par d’autres marchés du genre – notamment le Marché allemand du Vieux-Québec – afin d’en arriver avec une formule adaptée à Campbellton.

«L’idée, c’est d’avoir un petit marché extérieur la nuit afin de créer une expérience unique tant pour la population que pour les touristes. On aurait pu faire ça le jour, mais en soirée c’est plus spécial, l’ambiance est différente», souligne Mme Lanteigne.

Ce que les organisateurs cherchent à atteindre avec ce concept? Provoquer un achalandage dans le centre-ville, un trafic.

«On veut que les gens s’approprient leur centre-ville, qu’ils le marchent, qu’ils le redécouvrent. Les gens peuvent venir jeter un œil, s’asseoir près de la fontaine du saumon. Ils peuvent même se rendre jusqu’aux restos, bars et autres commerces ouverts en soirée. Ç’a créé de la vitalité partout», ajoute Mme Lanteigne.

L’activité se déroule sur la rue Andrew, une rue déjà partiellement fermée à la circulation en période estivale puisque transformée en aire de jeu et de repos, une décision prise justement afin de redynamiser l’endroit. Lors du marché, des tentes y sont aménagées temporairement afin de loger commerçants et artisans de la région, de 18h à 23h. Au fur à mesure que la noirceur tombe, le marché s’éclaire.

«Au départ, on souhaitait lancer le concept à l’été 2020. Mais avec la pandémie et les restrictions qui l’accompagnaient – notamment l’interdiction de rassemblement -, on a dû mettre le projet de côté. Cette fois, avec la réouverture de la province et le retour à la phase verte, c’est plus permissif», souligne la coordonnatrice.

La première expérience s’est d’ailleurs déroulée mercredi dernier. Et pour une première, l’expérience était concluante. La seconde aura lieu ce mercredi, et près d’une vingtaine d’exposants sont attendus.

Pour le moment, le marché met surtout en évidence des artisans locaux.

«Ça se passe dans le centre-ville, alors c’est certain qu’on aimerait voir nos commerçants en profiter, avoir un petit stand, car ils sont à la base même de l’économie de l’endroit. Mais on comprend aussi que ce n’est pas commode pour eux en raison de leurs heures d’ouverture. L’invitation est toutefois bien lancée pour les prochaines semaines et on aimerait vraiment qu’ils participent aussi», souligne-t-elle.

Mme Lanteigne estime par ailleurs que ce marché pourrait fonctionnel à l’année, hiver comme été. Pour ce faire, elle concède qu’il faudrait toutefois des structures plus adaptées que des tentes, comme des petits cabanons démontables.

«On commence tranquillement cette année avec le concept et des infrastructures modestes. On verra comment cela évolue, quelle sera la réponse du public et des commerçants», conclut-elle.