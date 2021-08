Des fonctionnaires préoccupés par les résultats de leur fonds de pension

Les résultats médiocres des fonds de pensions des fonctionnaires néo-brunswickois font grincer des dents certains cotisants. La société Vestcor, qui gère ces fonds, explique sa performance par son approche limitant les risques.

Vestor assure depuis 2016 la gestion des placements des régimes de retraites des employés des services publics et des enseignants de la province et administre leurs prestations. Ces actifs totalisaient près de 19,4 milliards $ en 2020.

Un récent sondage de la Banque Royale du Canada portant sur les fonds de pension canadiens révèle que les rendements réalisés par Vestcor figuraient l’an dernier parmi les plus bas réalisés à travers le pays. Il s’agit de la deuxième année consécutive pour laquelle le retour sur les investissements se situe dans le quart inférieur de tous les fonds de pension analysés par l’institution financière, avec des taux de rendement d’environ 7%, comparativement à 10% ailleurs.

Sous l’impulsion du gouvernement Alward, le régime de retraite à prestations déterminées a été remplacé en 2014 par un régime de retraite à risques partagés. On souhaitait alors faire le choix d’un modèle conçu pour être moins risqué et plus viable à long terme.

Les performances des dernières années inquiètent pourtant un groupe de fonctionnaires provinciaux à la retraite, Pension Coalition Nouveau-Brunswick.

«Depuis 2014, ils ont changé la composition du portefeuille d’investissement», rappelle Clifford Kennedy, un porte-parole du groupe. «On se demande si aurait pu avoir de meilleurs résultats si la composition du portefeuille était modifiée.»

En réaction aux sorties de Pension Coalition NB, le conseil des fiduciaires du Régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick a publié une déclaration soulignant que les régimes gérés par Vestcor «ont tendance à être inférieurs à ceux des autres types de régimes à prestations déterminées dans les périodes où les rendements des marchés boursiers sont plus élevés (comme en 2020 et 2019) et à être meilleurs dans les périodes où les marchés boursiers sont plus faibles (comme en 2018).»

«Nous sommes tenus d’adopter une approche de politique d’investissement qui maîtrise les risques», souligne par ailleurs John Sinclair, président et chef de la direction de Vestcor, dans un courriel adressé à l’Acadie Nouvelle.

Dans son dernier rapport annuel, la société assure que les portefeuilles ont «dépassé leurs objectifs globaux de risque et de rendement à long terme» en 2020. Les primes remises aux cinq principaux dirigeants de Vestcor au terme de l’année ont tout de même été fortement réduites, passant de 2 360 022$ en 2019 à 1 861 952$ en 2020 (-21%).

«L’environnement difficile des marchés financiers a posé des difficultés à notre équipe de placement qui souhaitait surpasser les indices de référence des politiques de placement des clients au cours de l’année. Les rendements solides des titres d’entreprises technologiques et d’autres placements à risque plus élevé au cours de l’année ne cadrent pas bien avec notre approche plus diversifiée et moins risquée», peut-on lire dans le rapport.

Un audit refusé

Clifford Kennedy questionne également le montant des primes remises aux cadres supérieurs de la firme. «Dans le même temps, beaucoup de fonctionnaires retraités reçoivent moins de 10 000$ par année et ont du mal à se payer des médicaments ou de la nourriture», peste-t-il.

En février dernier, la vérificatrice générale Kim Adair-MacPherson soulignait le fait que la Société de gestion qui a été remplacée par Vestcor avait versé 12,5 millions $ en primes à ses employés en sept ans alors que Vestcor leur a plutôt accordé 17,8 millions $ en quatre ans.

«Un audit pourrait déterminer s’il est raisonnable que les primes offertes aux employés aient augmenté de près de 500% depuis 2010, et d’en faire rapport publiquement», notait la vérificatrice générale, qui a depuis laissé sa place.

Dans son rapport, elle avait déploré les refus de Vestcor de coopérer avec son cabinet et de partager l’information nécessaire.

Le premier ministre Blaine Higgs a toutefois refusé de procéder aux changements législatifs réclamés par Kim Adair-MacPherson pour obliger Vestcor à lui rendre des comptes. Les députés ont tout de même consenti à convoquer les dirigeants de la société devant le comité des comptes publics, à une date qui reste à déterminer.

Dans une lettre adressée au comité, Vestcor rétorque qu’elle n’est pas une mandataire de la Couronne et que les actifs qu’elle gère ne sont plus des biens publics.

«Contrairement à la plupart des autres sociétés privées constituées en vertu de la législation provinciale, Vestcor offre une grande transparence et communique beaucoup d’informations au public.»

«Il est également important de noter que Vestcor Inc., comme de nombreuses autres organisations privées situées au Nouveau-Brunswick, n’est pas une ‘‘entité vérifiable’’ en vertu de la Loi sur le vérificateur général et que notre société ne fait en aucun cas partie des comptes publics pour lesquels le bureau du vérificateur général rend des comptes.»

Cette réponse ne satisfait pas la présidente de Pension Coalition N.-B, Claire Lepage, qui critique un «manque de transparence et d’imputabilité». «Il est temps d’ouvrir pleinement les livres et de permettre un audit détaillé comme l’envisageait la vérificatrice générale Kim Adair-Macpherson», réclame-t-elle.