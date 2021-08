Grande Anse: le site du phare fait peau neuve

Toute bonne destination de road trip doit avoir une halte routière incontournable et, dans la Péninsule acadienne, le phare de Grande-Anse attire les voyageurs depuis plus de 40 ans. Depuis tout récemment, le populaire arrêt avec une vue incomparable de la baie des Chaleurs a été réaménagé et il comprend aussi de nouvelles attractions.

Le site qui longe la route 11 à Grande-Anse est connu depuis longtemps pour son phare aux couleurs de l’Acadie et il a figuré à plusieurs reprises dans le matériel de promotion touristique de la province.

Il y a quelques années, la municipalité de Grande-Anse a entamé un projet pour améliorer l’offre touristique. On y a notamment ajouté deux nouveaux édifices avec des tables de pique-nique, un nouveau stationnement et des jumelles pour observer la baie des Chaleurs. Le site comprend d’autres embellissements. Par exemple, le bardeau de cèdre sur le phare a été remplacé avec un matériel synthétique, plus durable à long terme et qui demande moins d’entretien.

«Notre phare est un peu celui qui attire et dirige nos visiteurs à la grandeur de la Péninsule acadienne. Je crois énormément au potentiel touristique de notre région», explique Thérèse Haché, mairesse de Grande-Anse.

Selon Mme Haché, les nouvelles attractions serviront à développer de nouvelles activités, dont certaines en lien avec la pêche.

«Par exemple, les gens pourraient voir comment ça se fait la pêche à homard. Ensuite, ils pourraient se rendre à la petite cabane pour voir comment ça se cuit et comment on le savoure. On veut faire vivre des expériences aux gens qui viennent chez nous.»

La mairesse imagine aussi un lieu d’accueil pour les artistes et les musiciens.

«On veut faire connaître nos artistes. En réalité, il y a beaucoup de possibilités différentes. Il n’y a pas de limites.»

Une programmation plus complète sera mise sur pied l’été prochain.

Le coût total du projet est évalué à environ 300 000$ et il a bénéficié du soutien des gouvernements provincial et fédéral. Par ailleurs, une cérémonie est prévue ce vendredi en présence de plusieurs dignitaires pour souligner leurs contributions.

«Ce n’est pas uniquement pour la municipalité, mais pour toute la Péninsule acadienne. Grande-Anse est la porte d’entrée de la Péninsule acadienne avec notre phare qui accueille des milliers de visiteurs. On leur offre tout ce qu’il y a à faire ici à Grande-Anse comme la plage et la mer. On les invite aussi à se rendre partout ailleurs dans la Péninsule avec toutes les autres activités qui se déroulent dans la région.»