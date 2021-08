Le tartare de bœuf à nouveau autorisé au Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Santé revient sur sa décision d’interdire aux restaurateurs de servir des tartares de bœuf, un plat à base de viande crue figurant sur la carte de plusieurs restaurants depuis bien des années.

En juin et en juillet, 11 restaurateurs du Nouveau-Brunswick avaient été étonnés de voir la Santé publique leur interdire de servir des plats à base de bœuf cru ou peu cuit.

Plusieurs restaurateurs s’étaient indignés de l’application de ce règlement, dont Pierre Richard, qui sert des tartares de bœuf au Little Louis’ depuis 13 ans.

Afin de justifier la décision, un porte-parole du ministère de la Santé avait indiqué que «les restaurants avec permis d’alcool sont tenus de se conformer au Règlement sur les locaux destinés aux aliments qui prévoit des exigences en matière de température minimale de cuisson (63 degrés Celsius).»

Trois semaines plus tard, le gouvernement a toutefois changé son fusil d’épaule.

Luc Doucet, chef et propriétaire du Black Rabbit à Moncton, confirme avoir été avisé la semaine dernière que le ministère de la Santé permettra aux restaurateurs de servir à nouveau des plats à base de viande crue.

«On a reçu une lettre, la semaine dernière, disant qu’ils avaient une nouvelle réglementation pour encadrer les restaurateurs qui servent du tartare, du carpaccio et du steak saignant», a-t-il indiqué.

En effet, les restaurateurs qui souhaitent servir des tartares de bœuf pourront à nouveau le faire, à condition d’obtenir une licence auprès de la Santé publique du Nouveau-Brunswick.

«Une mise en garde quant aux risques associés à ces plats doit cependant figurer au menu de ces locaux afin de permettre aux clients de prendre une décision éclairée, a indiqué dans un courriel un porte-parole du ministère de la Santé. Des conditions et des modalités seront appliquées à la licence, précisant les exigences de ce processus. Il est interdit de servir des plats de viande hachée crue ou légèrement cuite et des plats de viande attendrie mécaniquement en vertu de la présente politique.»

«Une perte de temps»

Même s’il dit ne pas être chaud à l’idée de devoir inclure une mise en garde quant aux risques associés aux plats à base de viande crue dans ses menus, Luc Doucet estime qu’il est raisonnable que la Santé publique demande désormais un plan d’action détaillé afin de démontrer que ces produits sont correctement préparés.

«Nous n’avions peut-être pas une procédure écrite, mais tous les restaurateurs qui ont reçu l’interdiction préparaient déjà ces plats de manière sécuritaire, les inspecteurs savaient ce qu’on faisait. Maintenant, il faudra simplement soumettre notre démarche par écrit afin d’obtenir une licence», explique-t-il.

«On est tous très contents du dénouement et nos clients aussi», lance M. Doucet, qui ne peut toutefois s’empêcher de qualifier «toute cette affaire» d’étrange.

«Tout ça a été une perte de temps et d’argent pour tout le monde et on ne comprend toujours pas exactement ce qui s’est produit»,

se questionne Luc Doucet.

Le ministère de la Santé a encore une fois refusé d’expliquer pourquoi il avait soudainement décidé d’interdire aux restaurateurs de servir des tartares de bœuf alors qu’ils le font depuis des années, même s’il avait indiqué en juillet que la consigne n’avait pas été émise «parce que des personnes sont devenues malades après avoir consommé ces aliments.»