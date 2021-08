Le gouvernement du Canada investira 630 000$ pour améliorer le quai de Petit-Rocher.

«Le quai est l’endroit où vont en premier lieu les gens de Petit-Rocher et les visiteurs qui sont de passage dans le village», a souligné le député de la circonscription d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Preuve de l’attachement des gens de Petit-Rocher à leur quai, de nombreux résidents ont assisté à l’annonce de cette aide financière du fédéral effectuée mercredi soir.

«C’est important de soutenir nos pêcheurs locaux et la collectivité en général grâce à une infrastructure portuaire locale de qualité et bien entretenue», a ajouté le député de la région.

De nombreux résidents ont assisté mercredi soir à l’annonce de l’aide financière du fédéral au quai de Petit-Rocher. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

L’investissement annoncé permettra de créer une zone de service et d’installer des quais flottants, en plus de nouveaux flotteurs dans le bassin.

La cellule de confinement sera également remplie dans un premier temps à environ 50%.

Une route d’accès pour la série de quais flottants sera de plus construite à côté de cette cellule de confinement.

«C’est difficile de demander mieux! On va enfin avoir un quai qui est fonctionnel et de toute beauté», a pour sa part affirmé Denis Haché, qui est pêcheur de homard et président de l’Administration portuaire du quai régional de Petit-Rocher.

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, a quant à elle souligné que cette annonce était une étape avant tant d’autres menant à un important développement récréotouristique aux abords du quai et de la baie des Chaleurs.

Le village est d’ailleurs en plein processus d’appels de propositions de projets sur un terrain situé près du quai.

Les divers projets pourraient mener à l’installation durant la saison touristique de cafés, de bars, de kiosques de marchands et autres attractions touristiques et familiales.