Balmoral: 2,8 millions pour un projet d’extension des eaux et égouts

Une vingtaine de résidences de la rue Marcoux à Balmoral seront bientôt connectées au réseau d’eau et d’égout de la municipalité.

Le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a confirmé mercredi l’injection d’un montant de 2,25 millions $ en provenance du gouvernement fédéral dans ce projet. Ce dernier consiste à étendre le réseau à l’ensemble de cette rue du village, soit à un total de 22 résidences.

«La rue Marcoux, c’est l’un de nos derniers grands projets d’infrastructures que nous avions sur notre liste de priorités. Ça fait longtemps qu’on travaille et qu’on espère le voir aboutir, et c’est maintenant chose faite», s’est réjoui le maire de Balmoral, Guy Chiasson.

Selon celui-ci, les résidences en question faisaient face à des problèmes en approvisionnement d’eau.

«Cette année, on le ressent moins parce qu’il pleut davantage, donc les puits ne s’assèchent pas. Mais on a déjà vu des années où c’était plus critique pour les citoyens de cette rue, où des résidences ont manqué d’eau. Ces travaux vont régler la situation une fois pour toutes. Et en prime, les résidents n’auront plus besoin de fosses septiques, ce qui est une autre excellente nouvelle», souligne le maire.

La participation du gouvernement fédéral constitue 80% de la facture totale du projet. Les 20% restants, soit 564 000$, seront assumés par la municipalité.

Selon M. Chiasson, les travaux commenceront après le processus d’appel d’offres. En raison de leur ampleur, ceux-ci devraient s’échelonner sur plusieurs mois. Si tout va comme prévu, le branchement au réseau se fera à l’automne 2022.