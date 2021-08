Drogue: un individu arrêté à Saint-Quentin

Un homme de 60 ans originaire de la région de Saint-Quentin a été appréhendé dans le cadre d’une enquête en matière de drogues.

L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée par les forces de l’ordre, a été intercepté le 30 juillet vers 9h40 alors qu’il était à bord de son véhicule et circulait sur la route 180 près de Saint-Quentin.

En perquisitionnant le véhicule, les policiers ont découvert de l’argent comptant ainsi qu’une substance que l’on croit être de la cocaïne.

Plus tard en journée, la force régionale Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte (BNPP), appuyée par divers services de la GRC, a exécuté un mandat de perquisition à la résidence de l’homme située, elle, à Petit-Rocher-Sud. Ils y ont saisi une arme à feu chargée, de l’argent comptant, des objets associés aux drogues illicites et des cigarettes illicites.

L’individu mis en état d’arrestation avant d’être plus tard libéré sous promesse de comparaître. Celui-ci doit revenir en cour provinciale à Campbellton le 12 octobre prochain.