La chance sourit au Festival acadien de Caraquet

Avec l’adaptation constante qu’exige la pandémie, ces jours-ci, la planification d’événements peut s’avérer un réel jeu de hasard. Le Festival acadien de Caraquet a bien joué ses cartes et la chance lui a souri. Les concerts et les activités prévus du 7 au 15 août pourront avoir lieu sans contraintes.

La levée des restrictions sanitaires à la fin juillet a ouvert un nouveau monde de possibilités pour Paul-Marcel Albert, président du Festival acadien de Caraquet.

«Les préparatifs vont bon train. Il faut s’adapter encore aux changements maintenant que nous sommes dans la phase verte. Ç’a une influence sur le nombre de places dans nos salles. Par exemple, au Centre culturel, la salle peut contenir 300 spectateurs, mais en raison des restrictions, nous pouvions seulement en accueillir 180.»

Paul-Marcel Albert reconnaît que certains spectacles, comme celui de Salebarbes et de Boisjoli, prévu le 13 août au Carrefour de la mer, n’auraient pas pu avoir lieu sans la levée de l’arrêté d’urgence de la province.

«Financièrement parlant, il y a des spectacles que nous n’aurions pas pu avoir avec les contraintes. La situation actuelle est donc bénéfique pour l’organisation du festival.»

La mise en vente des billets pour le spectacle de Salebarbes et de Boisjoli a par ailleurs créé de la frénésie à Caraquet, mercredi matin. Près de 2000 billets se sont envolés en moins d’une demi-heure.

Place aux artistes de la Péninsule

Au total, ce sont une quarantaine d’artistes et de groupes qui défileront sur les différentes scènes du Festival, que ce soit le Centre culturel, le Carrefour de la mer ou la Place du Vieux Couvent.

Par ailleurs, près de 50% des artistes au programme sont de la Péninsule acadienne, dont Aboiteau, l’artificier Bernard Frigault, Brian Kelly, Chloé Breault, Dave Puhacz, Donat Lacroix et Les Gaillards d’Avant, Émé Lacroix et l’Ensemble vocal Douce Harmonie, La Trappe, Les Filles du Bocage, Les Hôtesses d’Hilaire, Maxime McGraw, N’da Omram Natchia Kouamé, Raphaël Butler, Raymond Breau, Raynald Basque, Sainte-Folie, Sandra Le Couteur, Shaun Ferguson et Track of Rock.

«Notre but est de promouvoir la culture acadienne par l’entremise de ses artistes.»

Le passage à la phase verte au Nouveau-Brunswick permet aussi la tenue d’un tintamarre dans sa formule habituelle.

«On va respecter le public dans leurs décisions. Ceux qui veulent continuer à porter le masque peuvent le faire et on encourage les gens à se laver les mains et ainsi de suite. On va accompagner les gens là-dedans, mais il y a un très grand désir chez les gens de se rencontrer. Les gens ont hâte de voir le monde qu’ils n’ont pas vu depuis un an et demi ou deux ans. Ça va être un gros happening.»

Au cours de la semaine du Festival, un total de 20 spectacles seront offerts gratuitement.

Pour les autres spectacles, les billets sont disponibles à travers les divers points de vente de la Billetterie Accès.

De nouveaux billets individuels ont aussi été ajoutés à trois spectacles prévus au Centre culturel. Ces billets sont disponibles par téléphone uniquement au 506-726-5002.

La programmation complète est disponible sur Internet (www.festivalacadien.ca).