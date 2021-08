Miramichi-Grand Lake: cinq ports pourront profiter de fonds fédéraux

Cinq ports de la circonscription de Miramichi-Grand Lake pourront profiter de fonds fédéraux pour des projets de rénovation et d’amélioration au cours de la prochaine année.

Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ainsi que Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, étaient de passage mardi après-midi au quai McEachern’s Point, à Tabusintac, dans la foulée d’annonces à saveur pré électorale du Parti libéral du Canada au Nouveau-Brunswick.

Comme annoncé au printemps dans son budget 2021-2022, le gouvernement fédéral a prévu d’investir près de 90 millions $ au cours de la prochaine année dans le Programme de ports pour petits bateaux.

Le montant investi dans Miramichi-Grand Lake s’élève à 6 millions $.

À Tabusintac, une communauté historiquement à prédominance anglophone, située entre Tracadie et Néguac, le fédéral va notamment financer la création d’un deuxième bassin par dragage et l’installation de quais flottants. On s’engage aussi à effectuer du dragage chaque année à McEachern’s Point.

En 2013, trois pêcheurs de Tabusintac ont perdu la vie dans un naufrage dans le chenal de Tabusintac. Plusieurs, dont l’ancien député néo-démocrate, Yvon Godin, avaient montré le doigt à l’état pitoyable du chenal. Les pêcheurs de la région avaient déjà réclamé le dragage avant la tragédie.

À Pointe-Sapin, l’argent du fédéral va servir à remplacer une vieille structure en bois qui servait de structure de dragage. La structure sera enlevée et entourée de pierres pour assurer la protection des berges. On s’engage également à faire du dragage annuellement à Pointe-Sapin.

Le MPO financera aussi l’aménagement d’un nouveau quai pour les pêcheurs de la Première nation Esgenoôpetitj, la réparation du quai d’Escuminac et le dragage annuel, la protection des berges, le réalignement des quais flottants et d’autres travaux à Loggiecroft, près du Parc national de Kouchibouguac.