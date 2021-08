René Labbé: de justicier au hockey jusqu’à la GRC

Peu importe l’uniforme qui était à revêtir, René Labbé a toujours eu le désir de faire régner l’ordre.

D’abord hockeyeur qui aspirait à évoluer dans la Ligue nationale de hockey (LNH), puis infirmier, celui qui est aujourd’hui sergent d’état-major à la GRC vit les derniers chapitres d’une longue et riche carrière.

À l’aube de la soixantaine, le policier natif de Québec sait pertinemment qu’une belle retraite l’attend bientôt après 25 années de service, s’il le veut bien.

«Je sais que ça approche, même si ça ne se fera pas tout de suite», a indiqué celui qui œuvre au détachement de Campbellton de la GRC.

Installé dans la province depuis déjà 40 ans, René Labbé a eu tôt fait d’adopter le Nouveau-Brunswick, même s’il garde en souvenir que ses racines sont québécoises.

«Je ne retournerais quand même pas vivre au Québec! J’ai déménagé et travaillé au Nouveau-Brunswick en plus de rencontrer ma femme et de me faire un petit nid. Je me plais ici.»

Il a également fait partie de l’Unité des crimes majeurs de la GRC à Bathurst durant six ans, avant de gravir les échelons au sein du corps policier dans le Restigouche.

C’est à l’âge de 20 ans, après une fructueuse carrière dans le hockey junior majeur, que René Labbé s’est installé au Nouveau-Brunswick, tout d’abord à Edmundston.

L’espoir perdu d’être repêché par une équipe de la LNH et de jouer au hockey professionnel n’est pas étranger à sa décision de s’exiler sous d’autres cieux.

Il faut dire que sa production offensive et ses talents de bagarreur sur la glace durant ses quatre années de hockey junior lui ont laissé croire qu’une ou plusieurs équipes de la LNH pourraient bien s’intéresser à lui.

Au cours de la saison 1979-1980 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le hockeyeur est parvenu à inscrire 39 buts et à amasser 35 passes en 57 matchs avec les Remparts de Québec et les défunts Draveurs de Trois-Rivières.

L’ailier gauche à la réputation de dur à cuire a également passé 219 minutes sur les bancs de punition durant cette même saison, un indice de son intérêt à jeter les gants régulièrement lors de ses présences sur la glace.

«Oui j’aimais me battre et faire la loi sur la glace. Mais c’est un comportement que je n’ai pas répété une fois devenu policier… Je me suis beaucoup assagi!», assure René Labbé.

Tous les espoirs d’accéder à la LNH étaient permis pour celui qui a eu l’occasion d’évoluer avec le talentueux défenseur Kevin Lowe en plus d’avoir affronté des légendes du hockey comme Mario Lemieux et Dale Hawerchuk.

«J’ai également eu l’occasion d’avoir Michel Bergeron et Jacques Demers comme entraîneur-chef. Ce fut une expérience extraordinaire», a souligné en entrevue René Labbé, qui a aussi eu l’opportunité de participer au camp d’entraînement des Nordiques de Québec à l’âge de 19 ans.

«Disons qu’à l’âge de 16-17 ans j’étais obsédé par le hockey et l’idée de gagner un million de dollars par année!»

Une fois le grand rêve brisé, le hockeyeur a évolué au cours des années 1980 dans les rangs seniors, dont quelques saisons passées avec les Eskimos d’Edmundston, de la défunte Ligue républicaine.

«Je vais toujours garder en mémoire un combat livré lors d’un match en 1985 contre l’ancien joueur des Canadiens de Montréal Mario Roberge, alors que je portais les couleurs des Eskimos. Je me souviens encore des maux de tête qui ont suivi et du célèbre Don Cherry qui a présenté le combat à son émission de télévision!», raconte René Labbé.

Le bref et furieux combat, qui est disponible sur le réseau social YouTube, a été visionné à près de 138 000 occasions à ce jour.

Sachant pertinemment que le hockey n’allait pas aider à mettre du pain sur la table, le principal intéressé prend en 1989 l’importante décision d’entamer des études en soins infirmiers, tout en soumettant sa candidature à la GRC.

Une fois diplômé, René Labbé exerce la profession d’infirmier au Madawaska et dans le Restigouche jusqu’en 1997.

C’est alors que le destin lui sourit lorsque la GRC consent enfin à lui accorder une chance et à l’admettre à son académie de police à Regina.

Il sera officiellement fait membre de la GRC en 1998.

«Je me souviens très bien de cette journée du 31 août 1998, alors qu’était souligné le 125e anniversaire de la GRC.»

Des années plus tard, René Labbé ne regrette aucunement ses choix de carrière.

«J’adore ce que je fais avec la GRC, c’est une grande organisation où les membres sont bien traités. Il n’y a personne de malheureux ici!»

Selon lui, le travail des policiers a changé au fil des années, par exemple en raison de l’avènement des nouvelles technologies et les interventions délicates touchant des problématiques en santé mentale qui sont en nombre grandissant.

«Les agents sont toutefois bien outillés pour y faire face, comme moi qui a un bon bagage en soins infirmiers et en santé mentale.»

«Ça demeure quand même un métier qui est difficile. Je pense aux crimes à caractère sexuel ou à ceux qui impliquent des enfants. Je vais garder en souvenir un travail dans un détachement qui est assez occupé, mais où les gens sont quand même en sécurité», de conclure le policier.