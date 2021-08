Une arme de poing chargée saisie après une sortie de route

Un homme de 28 ans de Middle Hainsville, au nord-ouest de Fredericton, a été accusé après une sortie de route survenue à Florenceville-Bristol.

Le 2 août, alors qu’il patrouillait dans la région, un policier de la GRC a trouvé un véhicule dans un champ, près de la route 130. Le véhicule semblait s’être renversé, et personne ne se trouvait sur les lieux.

Peu après, le policier a repéré un homme qui marchait près de l’intersection du chemin Station et de la rue Main. L’homme a été mis sous garde policière en lien avec la sortie de route. Pendant que le policier fouillait l’homme, il a trouvé une arme de poing chargée, près de sa taille. L’homme s’est alors débattu, mais le policier a réussi à le mettre en état d’arrestation et à saisir l’arme à feu. Personne n’a été blessé dans l’incident. Le policier a plus tard appris que le véhicule avait été volé.

Le 3 août, Chance Arthur Leslie a comparu en cour provinciale à Woodstock et a été accusé de possession d’une arme à feu malgré une interdiction. Il demeure en détention et comparaîtra de nouveau en cour le 5 août.