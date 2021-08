13 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, aucune hospitalisation

La Santé publique a signalé 13 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, tous des jeunes adultes dans la vingtaine, sauf un.

Il y a neuf cas dans la zone 1 (région de Moncton). Ces neuf personnes sont toutes âgées de 20 à 29 ans. Huit de ces cas font l’objet d’une enquête, et l’autre cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a deux cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 20 à 29 ans; et une personne âgée de 40 à 49 ans. Ces deux cas font l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Il s’agit de deux personnes âgées de 20 à 29 ans, et ces deux cas font l’objet d’une enquête.

Depuis mercredi, trois personnes se sont rétablies et il y a 51 cas actifs. Personne n’est hospitalisé.

À ce jour, 68,6% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 82,5% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La tranche d’âge des 20 à 25 ans a pris du retard avec seulement 50,4% de pleinement vaccinés et 70,2% qui ont reçu leur première dose. Il s’agit des chiffres les moins élevés parmi la population admissible.

Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose sont encouragées à se présenter à une clinique sans rendez-vous, ou à fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.