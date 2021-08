Belledune: plus de 7,2 millions $ pour stimuler l’économie

Le gouvernement du Canada investira un peu plus de 7,2 millions de dollars afin d’appuyer cinq projets à Belledune et ainsi contribuer à stimuler l’économie de la région.

Serge Cormier, le député d’Acadie-Bathurst, a fait l’annonce de ce coup de pouce du fédéral jeudi aux installations du port de Belledune.

Les projets annoncés comprennent un plan de développement pour le port de Belledune, une initiative pour la diversification des PME, l’établissement d’un nouvel entrepôt de granulés de bois et des améliorations au parc industriel municipal de Belledune.

Une usine de fabrication de panneaux devrait également voir le jour, ce qui pourrait mener à la création d’une centaine d’emplois.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et de l’Initiative canadienne pour la transition liée au charbon.

«Il s’agit de réunir les bons partenaires au bon moment», a souligné Serge Cormier.

Le maire de Belledune, Paul Arseneault, dit croire que cette annonce permettra de relancer l’économie de la région qui a été durement frappée par la fermeture de la fonderie Glencore et la fermeture temporaire de la mine Trevali.

«Le développement économique de notre région passe par des améliorations aux infrastructures et la diversification de notre économie», a indiqué le maire du village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Bathurst.

Denis Caron, le président-directeur général de l’Administration portuaire de Belledune, est d’avis que les projets annoncés permettront d’attirer de nouvelles entreprises et vont contribuer à rendre les exportations plus rentables et plus durables sur le plan environnemental.

«Il ne s’agit plus seulement de développement économique, mais de développement écologique», a indiqué le dirigeant du port.