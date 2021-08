Entente entre la Première nation Pabineau et une société minière québécoise

La société d’exploration minière Puma Exploration a annoncé cette semaine par voie de communiqué la signature d’un protocole d’entente avec la Première nation Pabineau.

L’entente vise à mettre en place des initiatives en matière d’exploration minière sur le territoire traditionnel de la communauté autochtone de la région Chaleur, près de Bathurst.

«L’objectif des deux parties, en formant cette relation de travail, est de compléter les forces de chacun et de combiner des ensembles de compétences qui profiteront au groupe dans son ensemble et de poursuivre des projets utiles à la fois à la Première Nation Pabineau et à Puma Exploration», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous sommes heureux de conclure un protocole d’entente avec Puma Exploration pour identifier et poursuivre les opportunités liées au secteur de l’exploration minière. Notre communauté est impatiente de profiter des emplois et de la prospérité économique que cette nouvelle industrie apportera à la province», a déclaré le chef Terry Richardson, de la Première nation Pabineau.

« Étant donné que le projet est encore à un stade précoce, c’était le meilleur moment pour amorcer des discussions et un dialogue avec les Premières Nations locales et les communautés environnantes afin de construire une relation à long terme, amicale et pacifique», a pour sa part affirmé Marcel Robillard, le président Puma Exploration.

«Puma comprend l’importance d’impliquer les Premières Nations sur leur territoire traditionnel et attend avec impatience un engagement accru à mesure que le projet progresse», a ajouté M. Robillard.

Le protocole d’entente restera en vigueur pendant un an et continuera d’être renouvelé d’année en année à moins qu’il ne soit résilié par l’un des signataires.

Puma Exploration est une société d’exploration minière qui est engagée dans l’acquisition et la prospection de propriétés minières, dont certaines se trouvent au Nouveau-Brunswick.

Son siège social est situé à Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent.