L’aéroport de Charlo a survolé la pandémie sans trop piquer du nez

L’aide aux aéroports se poursuit au Nouveau-Brunswick. Après ceux de Bathurst, Saint-Jean et Moncton, c’était au tour de celui de Charlo, jeudi, de se voir accorder un montant destiné à renflouer ses coffres et donner un peu de répit à ses administrateurs.

L’infrastructure restigouchoise recevra toutefois une enveloppe beaucoup moins volumineuse que sa consœur de la région Chaleur dont l’annonce a eu lieu mardi. Dix fois moins en fait.

Le gouvernement fédéral a en effet consenti, jeudi, un montant de 150 000$ à la Commission aéroportuaire de Charlo.

Comme pour les annonces précédentes ailleurs en province, les fonds proviennent de l’Initiative de transport aérien régional, un programme d’aide «post-COVID» créé en mars 2021. Ce dernier a pour objectif de mitiger les effets négatifs de la crise sanitaire en permettant aux aéroports – durement frappés par la baisse de trafic aérien – de souffler financièrement grâce à un fonds d’urgence.

«L’aéroport de Charlo est un moteur économique important qui dessert le Restigouche bien entendu, mais également la côte gaspésienne. Comme la majorité des aéroports, il a été confronté à plusieurs défis lors de la pandémie de la COVID-19. C’est pourquoi on lui vient en aide aujourd’hui avec ce montant non remboursable», souligne le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

L’aéroport de Charlo. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, était de passage à Charlo, jeudi, avec 150 000$ en poche pour l’aéroport de l’endroit. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Bonne performance

Si le montant annoncé est moindre que pour l’aéroport voisin, ce n’est pas par hasard. C’est que celui de Charlo a été moins touché par la pandémie.

À Bathurst, l’absence des liaisons quotidiennes des grands transporteurs – dont Air Canada – a fait mal, faisant chuter drastiquement le trafic aérien. À l’inverse, celui de l’aéroport restigouchois est demeuré stable durant la pandémie. Dans les faits, il s’est même permis une augmentation de 6%.

«C’est l’un des très rares aéroports au pays qui a connu une croissance durant cette période, et le seul à ma connaissance dans toutes les Maritimes», affirme M. Arseneault.

Cette croissance s’explique, entre autres, par une augmentation du nombre de vols nolisés (charters), notamment pour le transport de travailleurs vers les chantiers et les mines du nord du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. S’ajoute à cela la poursuite du programme d’épandage pour le contrôle des populations de la tordeuse du bourgeon de l’épinette ainsi qu’une hausse de l’utilisation des services d’ambulances aériennes du Nouveau-Brunswick et du Québec.

N’empêche, malgré tout, les factures s’accumulaient et l’annonce du financement fera du bien à l’aéroport de Charlo.

«C’est un bon coup de pouce que l’on vient de nous donner, ça va aider énormément», souligne pour sa part le vice-président du conseil d’administration de la Régie aéroportuaire de Charlo, Brad Mann.

Ce dernier note que l’argent servira, entre autres, à payer les factures pour les opérations et le matériel comme, par exemple, le sel utilisé pour déglacer les pistes.

Futur prometteur

Depuis le début de l’année, les opérations sont stables à l’aéroport de Charlo, celui-ci n’ayant enregistré qu’une légère baisse d’activité de l’ordre de 0,4%. Cela dit, une entente d’une durée de cinq ans a récemment été paraphée pour la poursuite des opérations du programme d’épandage contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette au Nouveau-Brunswick.

Une entente similaire – de dix ans cette fois – a aussi été conclue avec le Québec qui se prépare à intensifier sa lutte à cet insecte ravageur en Gaspésie. Ces ententes viennent, selon M. Mann, consolider l’avenir de l’aéroport.

«Le fait que nous ayons pu garder la tête au-dessus de l’eau même durant la pandémie est dû au fait que nous avons appris, au fil des ans, à fonctionner avec peu de moyens. Mais c’est aussi et surtout parce que nous avons été en mesure de diversifier nos opérations avec des contrats ici et là. Si l’on parvient à ajouter un transporteur régulier ou deux à ce que l’on a, ce serait un bonus extraordinaire», souligne M. Mann, notant que des négociations sont toujours en cours avec certains transporteurs.

Cet investissement survient également dans la foulée d’une série d’autres, relativement récents, ayant comme objectif de rajeunir cette infrastructure.

On y a notamment investi près d’un million $ pour le remplacement de machinerie d’entretien de la piste ainsi qu’un montant de 2,4 millions pour la mise à jour de l’ensemble du système électrique et le remplacement de la clôture contre les animaux sauvages.

«Depuis trois ans, on a investi beaucoup dans cet aéroport. On l’a rajeuni de sorte qu’il soit fin prêt non seulement à continuer ses opérations, mais à progresser en attirant encore davantage de trafic», estime M. Arseneault.