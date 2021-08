Travailleurs de la santé: la Société médicale du N-B en faveur de la vaccination obligatoire

Après s’être opposée à la vaccination obligatoire chez les travailleurs de la santé contre la COVID-19, la Société médicale du Nouveau-Brunswick se dit désormais en faveur de cette mesure.

«La COVID-19 nous a appris beaucoup de choses depuis un an, notamment l’importance de savoir s’ajuster. C’est ce que nous faisons avec cette nouvelle recommandation, il s’agit d’un ajustement relativement à notre position antérieure», explique le Dr Jeff Steeves, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

D’après Dr Steeves, ce revirement s’explique notamment par l’émergence du variant delta du virus, beaucoup plus virulent et contagieux.

«Même si on pensait être en mesure d’atteindre une immunité collective en vaccinant 80% des citoyens, en regardant ce qui se passe ailleurs, que ce soit au Canada ou à l’international, il semble qu’il va falloir faire mieux», précise-t-il.

La position de la Société médicale du Nouveau-Brunswick survient après que l’Association médicale canadienne et l’Association des infirmières et des infirmiers du Canada se sont elles aussi positionnées en faveur de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

Jeudi, les régies de la santé Horizon et Vitalité ont indiqué n’avoir pris aucune décision en ce qui a trait à la vaccination obligatoire de leur personnel.

En date du 21 juillet, 82% des employés d’Horizon avaient reçu une première dose de vaccin. La proportion ayant été pleinement immunisée s’élevait quant à elle à 73%, comparativement à 68,6% dans la population en général.

Un porte-parole du réseau Vitalité a indiqué jeudi matin que 82% des employés avaient reçu une première injection (contre 82,5% dans la population en général). Le réseau dit n’avoir toujours pas compilé les données portant sur les employés ayant reçu deux doses.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu aux questions du journal afin de préciser si la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé est envisagée.

S’il en fallait une preuve, dit Jeff Steeves, l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis quelques jours montre bien que la pandémie n’est pas terminée. En raison de la levée des mesures sanitaires depuis le passage en phase verte, la vaccination demeure le seul moyen pour se protéger contre la COVID-19.

«Les travailleurs de la santé vont être en contact étroit avec des patients vulnérables et ils risquent d’être exposés à cause du fait que le variant delta est très transmissible. Nous croyons donc qu’il est raisonnable d’exiger que les travailleurs de la santé se fassent immuniser et nous exhortons tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises à se faire vacciner deux fois dès que possible.»