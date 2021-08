Le gouvernement paiera les droits de scolarité pour deux programmes collégiaux

Les Néo-Brunswickois qui souhaitent devenir préposés aux services de soutien à la personne ou conseillers en intégration communautaire peuvent désormais se faire payer l’intégralité des droits de scolarité liés à leur formation.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a modifié les lignes directrices de deux programmes afin qu’un plus grand nombre d’aidants personnels travaillent dans les établissements résidentiels pour adultes, les foyers de soins spéciaux et au domicile des personnes qui ont besoin de leurs services.

«Nous devons faire tout notre possible pour fournir des soins à nos résidents les plus vulnérables», a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec un conseiller en emploi au bureau de Travail NB le plus proche. Auparavant, 50% des frais étaient remboursés, à concurrence de 4000$. Les cours sont offerts dans plusieurs collèges communautaires et privés de la province.

Des fonds pour d’autres dépenses admissibles – comme le transport, la garde d’enfants et les allocations de subsistance – peuvent également être accordés.

«Nous sommes très heureux de cette avancée importante. Tout ce qui facilite l’accès à une formation de préposé aux services de soutien à la personne de qualité profite à nos résidents et à l’ensemble du secteur», a affirmé la présidente de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick, Jan Seely.

Ce changement devrait permettre à environ 350 personnes de suivre la formation de préposé aux services de soutien à la personne et à environ 150 personnes de s’inscrire à la formation de conseiller en intégration communautaire.