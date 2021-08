Le N.-B. devrait-il emboîter le pas au Québec et instaurer un passeport vaccinal?

Des experts estiment que le Nouveau-Brunswick devrait emboîter le pas au Québec et instaurer un passeport vaccinal afin d’augmenter la proportion de citoyens immunisés contre la COVID-19, qui ne fait pas l’unanimité chez la classe politique néo-brunswickoise.

Le gouvernement de François Legault a annoncé cette semaine qu’il imposera un passeport vaccinal aux Québécois souhaitant profiter de services non essentiels.

La mesure sera instaurée en réponse à l’augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province. Il s’agit aussi d’une manière d’accorder certains privilèges aux citoyens ayant accepté de recevoir deux doses de vaccins et d’en inciter davantage à en faire autant.

Au Nouveau-Brunswick, l’idée d’un passeport vaccinal a déjà été écartée par la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Pourtant, plusieurs des facteurs ayant été évoqués afin de justifier l’instauration d’un passeport vaccinal au Québec sont aussi réunis au Nouveau-Brunswick.

Vendredi, le Nouveau-Brunswick recensait six nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 55 cas actifs. D’après la Santé publique, c’est chez les citoyens non vaccinés qu’on observe les nouvelles infections.

Depuis plusieurs semaines, la campagne de vaccination semble elle aussi avoir atteint un plateau. Il y a une semaine, 66,7% des Néo-Brunswickois avaient reçu deux doses de vaccin. Hier, la proportion était de 69%.

Un incitatif à reproduire au Nouveau-Brunswick?

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a reconnu à de nombreuses reprises qu’il était important d’augmenter la proportion de Néo-Brunswickois qui acceptent de se faire immuniser contre la COVID-19. Or, elle a admis cette semaine sur les ondes de la CBC que la province n’a pas de véritable plan pour y arriver.

Un passeport vaccinal pourrait-il être la solution? Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, est d’avis que oui.

«Je pense qu’un passeport de vaccination est une façon efficiente de convaincre les gens qui hésitent à se faire vacciner de le faire, dit Mme Johnson. Il est plus probable qu’ils accepteront les inconvénients du vaccin contre la COVID-19 si les inconvénients de ne pas se faire vacciner deviennent plus grands.»

Pour Laurence Monnais, une historienne de la médecine à l’Université de Montréal qui s’intéresse au phénomène de l’hésitation vaccinale, le contexte actuel de la pandémie – des taux de vaccination qui plafonnent, la propagation des variants plus virulents et contagieux – fait en sorte qu’un passeport vaccinal «peut être fort utile pour accélérer les vaccinations sur le court terme» et maintenir des «bulles de relative protection» dans la société.

«Ça peut servir d’incitatif à la vaccination. Quand le pass sanitaire a été annoncé en France, les rendez-vous pour la vaccination ont bondi», rappelle-t-elle.

Mme Johnson ajoute qu’il «s’agit de trouver un équilibre entre la santé et la sécurité publique et les libertés individuelles.»

Il faut toutefois éviter que les passeports vaccinaux deviennent permanents, prévient Laurence Monnais.

«Je ne suis pas convaincue que des mesures autoritaires, comme l’obligation vaccinale, sont une bonne chose puisque, historiquement, on se rend compte qu’elles sont inefficaces et entraînent une méfiance à l’endroit de l’État et des institutions», explique-t-elle.

Ce genre d’approche ne peut se substituer ou compenser un manque d’éducation sur la valeur de la vaccination.

«En Ontario, il y a une obligation vaccinale à l’entrée à l’école, mais pas au Québec et, finalement, les taux au Québec sont plus élevés», relate Mme Monnais.

Plusieurs des facteurs ayant été évoqués afin de justifier l’instauration d’un passeport vaccinal au Québec sont aussi réunis au Nouveau-Brunswick. – La Presse canadienne: Lars Hagberg Le chef du Parti vert, David Coon. – Archives

Les verts plutôt en faveur, les libéraux refusent de se prononcer

La question de l’implantation d’un passeport vaccinal au Nouveau-Brunswick ne fait pas l’unanimité chez les différentes

formations politiques.

Dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle, un porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que «le Nouveau-Brunswick n’envisage pas l’instauration d’un passeport vaccinal pour le moment».

«La Santé publique continue de surveiller le nombre de cas actifs, le nombre d’hospitalisations, l’efficacité des vaccins et les variants préoccupants au Nouveau-Brunswick et au Canada pour évaluer nos progrès et les prochaines étapes, peut-on lire dans le courriel. Si le nombre de cas de COVID-19 devait atteindre un niveau qui risque d’étouffer notre rétablissement, d’autres avis et mesures de santé publique pourraient être mis de l’avant pour maintenir la stabilité du processus de rétablissement.»

Interrogé à de nombreuses reprises afin de savoir si le Parti libéral estime qu’un passeport vaccinal serait un outil efficace afin de convaincre plus de Néo-Brunswickois à se faire immuniser, le député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre, Jean-Claude D’Amours, est resté évasif.

«Depuis l’annonce officielle qu’on n’aurait pas à atteindre le seuil de 75% de deuxièmes doses pour passer en phase verte, on a vu un changement drastique au niveau de l’augmentation des pourcentages, a dit M. D’Amours (…) S’il y a des mesures à mettre en place pour limiter la propagation, comme le passeport vaccinal, il faudra le considérer, mais c’est au gouvernement à prendre la décision et de préciser la façon dont il souhaite faire les choses à l’avenir.»

Le Parti vert dit pour sa part être en faveur de la mise en place d’une certaine forme de passeport vaccinal.

«Je crois que la pleine vaccination devrait être exigée lors d’importants rassemblements publics intérieurs, comme dans des arénas ou des théâtres», a indiqué dans un courriel David Coon, chef du Parti vert.

Dans un communiqué publié vendredi, la formation politique a d’ailleurs demandé à la province de rétablir l’exigence d’isolement pour les voyageurs non vaccinés «qui arrivent au Nouveau-Brunswick en provenance de l’extérieur des provinces de l’Atlantique et des régions d’Avignon, de Matapédia et du Témiscouata au Québec.» Cette exigence est encore en vigueur dans les autres provinces de l’Atlantique.

Éviter les désagréments

Maintenant que le Québec a officiellement annoncé qu’il mettra en place un passeport vaccinal pour les services non essentiels, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement Higgs de prendre des mesures afin de s’assurer que la démarche n’incommodera pas trop les Néo-Brunswickois qui se rendent dans la Belle Province.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit s’assurer que les Néo-Brunswickois qui souhaitent se diriger vers le Québec auront tous les documents nécessaires pour le faire, que ce soit bien compris et qu’il n’y ait pas de désagréments pour eux lorsqu’ils arrivent au Québec», dit Jean-Claude D’Amours, député libéral de la circonscription d’Edmundston-Madawaska-Centre.