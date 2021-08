L’écloserie de Charlo ensemencera les cours d’eau de truites et de ouananiches

«La prochaine fois que vous pêcherez une grosse truite ou une grosse ouananiche dans un lac ou une rivière du Nouveau-Brunswick, dites-vous qu’il y a de bonnes chances qu’elle provienne de Charlo.»

Le directeur général du Centre de salmonidé de Charlo (écloserie), Michel Bélanger, était tout sourire vendredi. Il avait hâte de pouvoir annoncer l’aboutissement d’un projet de longue haleine, soit la modernisation à ses infrastructures. Celle-ci offrira au centre la capacité de produire annuellement 160 000 truites mouchetées (ombles de fontaine) et 36 000 ouananiches (saumons d’eau douce).

Ces poissons sont destinés à être relâchés à l’intérieur de différents lacs et rivières un peu partout en province, un projet qui découle directement de la volonté du gouvernement provincial d’augmenter l’effort de pêche sportive pour ces deux espèces, et ce, autant l’hiver que l’été (pêche blanche).

À la demande du gouvernement, l’écloserie a commencé à produire de la truite mouchetée et du saumon d’eau douce, il y a déjà quelques années maintenant. Mais ce dernier en veut davantage afin d’avoir encore plus de pêcheurs heureux.

Pour ce faire, des travaux d’importances doivent néanmoins être effectués au centre, le seul fournisseur du gouvernement pour ce projet. On parle de plusieurs améliorations, notamment la construction d’une pouponnière et de bassins d’engraissement.

L’idée est de fournir non seulement une quantité appréciable de truites et de ouananiches, mais que ces poissons aient un poids et une grandeur appréciables, de sorte à accentuer leurs chances de survie dans leur nouveau milieu. Plus grosses et plus robustes, elles auront en effet moins de chances de contracter des maladies. Gourmandes également, elles seront davantage portées à croquer à l’hameçon, rendant l’expérience de leur pêche plus intéressante.

L’écloserie de Charlo produira anuellement 160 000 truites mouchetées et 36 000 ouananiches afin d’ensemencer les lacs et rivières de la province, et ce, dans le seul but d’accroître le tourisme de la pêche sportive. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le directeur du Centre de salmonidé de Charlo, Michel Bélanger, soutient que le projet d’agrandissement lié au programme d’ensemencement de la truite mouchetée et de la ouananiche consolidera les opérations de l’institution pour de nombreuses années. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, lors de l’annonce de l’investissement fédéral à l’écloserie de Charlo. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

C’est d’ailleurs là tout l’intérêt du projet.

«Le tourisme sportif lié à la pêche sportive génère des recettes incroyables, on parle de millions $ par année au Nouveau-Brunswick. Les gens se déplacent, louent ou achètent de l’équipement, réservent des endroits où dormir et peuvent même avoir recours à des guides. Le retour monétaire est donc largement supérieur à l’investissement que l’on fait ici aujourd’hui», souligne M. Bélanger.

C’est aussi ce que croit le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

«Le tourisme du plein air – et dans ce cas-ci de la pêche sportive – est un secteur de l’économie très important et qui est en croissance dans notre province. Et on est très content de pouvoir contribuer à cette croissance», a soutenu le politicien lors de son passage à l’écloserie, vendredi. Celui-ci en a profité pour dévoiler la contribution financière de son gouvernement au projet de modernisation qui totalise un peu plus de 1,7 million $. On parle ici d’un investissement fédéral non remboursable de l’ordre de 932 740$.

Absent de l’annonce, le gouvernement provincial a investi 600 000$ dans l’aventure. Le reste de l’investissement, 170 000$, provient du centre lui-même.

«Étant moi-même un grand amateur de pêche, je suis très fier de voir que notre pisciculture est un pilier sur lequel la population du Nouveau-Brunswick peut compter pour assurer la pérennité de la pêche sportive de ces deux espèces partout en province. Je suis également fier qu’elle participe toujours à regarnir certaines de nos rivières de saumons, ce que l’on fait depuis des années», a indiqué le président du conseil d’administration du centre, Trefflé Doucet.

Fait à souligner, les truites et les ouananiches qui seront mises à l’eau dans le cadre du programme d’ensemencement pour la pêche sportive sont toutes des femelles stériles, ce qui signifie qu’il ne pourra donc pas y avoir de mixage avec les poissons sauvages. Cette particularité est importante puisque le programme d’ensemencement n’altérera en rien le patrimoine génétique des espèces indigènes.