Ottawa investit 25 M$ dans les ports de pêche du Nord-Est

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a annoncé vendredi un investissement de 25 millions de dollars pour améliorer les quais de la région.

À Anse-Bleue, le système électrique sera remplacé par de nouvelles lumières DEL afin de répondre aux besoins des utilisateurs et aux exigences du code électrique actuel.

À Caraquet, le caisson de bois situé à l’entrée principale du port sera enlevé pour augmenter la protection contre l’agitation des vagues à l’intérieur du bassin adjacent.

À Lamèque, un nouveau brise-lames en moellons sera construit pour atténuer l’agitation des vagues dans le bassin. Les lumières sur le haut mât situé dans tout le parc de stationnement seront remplacées par de nouvelles lumières DEL.

À Le Goulet, certaines parties de la route d’accès de la rue du Havre, de la rue Principale du village de Le Goulet au port, seront améliorées.

Au ruisseau Miller, le brise-lames en caissons de bois à l’entrée du port sera remplacé. La structure en bois délabrée sera enlevée et remplacée par un nouveau brise-lames en moellons qui couvrira la même zone. Une nouvelle structure sera également construite à l’intérieur du bassin. Elle sera reliée à la structure existante et s’étendra près du rivage, à côté du parc de stationnement. Cela permettra d’offrir un accostage adéquat aux pêcheurs.

À Miscou, les flotteurs qui arrivent à la fin de leur cycle de vie seront remplacés.

À Petit-Rocher, comme annoncé plus tôt cette semaine, une nouvelle aire de service sera créée et des quais flottants seront installés. De nouveaux flotteurs seront également installés dans le bassin, et la cellule de confinement sera remplie au besoin pour permettre l’accès aux nouveaux quais flottants. Une route sera construite le long de la cellule de confinement pour accéder au nouveau système de quais flottants.

À Petit-Shippagan, des travaux seront effectués pour améliorer la protection des berges à l’endroit où l’aire de service rejoint le quai principal du côté est de la propriété.

À Pigeon Hill, une partie du système électrique sera remplacée par de nouvelles lampes à DEL afin de répondre aux besoins des utilisateurs et aux exigences du code de l’électricité actuel.

À Savoy Landing, une évaluation de faisabilité des options permettant d’accueillir les pêcheurs de Savoy Landing aux quais voisins sera faite, ce qui pourrait donc nécessiter des travaux de dragage, l’installation de quais flottants ou d’autres mesures.

Le quai marginal du port de Stonehaven sera remplacé par une structure à murs de Berlin. Le système électrique sera également modernisé.

À Val-Comeau, la section est du quai principal en « T » sera remplacée et prolongée dans le cadre de la phase finale du remplacement de l’ensemble du quai en « T ». De nouveaux travaux électriques seront également inclus dans cette nouvelle section. Un dragage sera effectué pour augmenter la taille du bassin oriental. La capacité de la cellule de confinement existante sera également augmentée.