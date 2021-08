Des internautes étrangers influencent-ils nos élus?

Le débat de 2020 sur les exemptions à la vaccination obligatoire des écoliers du Nouveau-Brunswick est devenu mondial, selon le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy. Des internautes étrangers ont-ils distordu la perception que les députés avaient de l’opinion publique à cette occasion?

«Nous aimerions souligner que plusieurs candidats ont affirmé avoir de la difficulté à évaluer la prévalence des commentaires provenant d’en dehors de leur circonscription, voire de la province», a constaté le chercheur à l’Université Ontario Tech, Gilbert McLaughlin.

Le sociologue a donné cette indication dans une étude préliminaire sur des préjudices en ligne subis par les candidats à l’élection provinciale du Nouveau-Brunswick en 2020.

«Le manque de connaissance sur la provenance [des commentaires sur les réseaux sociaux] donne le sentiment que certains sujets (portés par les groupes antivaccins, par exemple) ont un écho plus grand dans une circonscription que celui qu’ils ont en réalité», croit-il.

M. McLaughlin pointe l’importance pour la démocratie de vérifier cette intuition. Qu’en est-il, par exemple, dans le débat sur l’annulation des exemptions non médicales (morales et religieuses, par exemple) à la vaccination obligatoire des écoliers du Nouveau-Brunswick?

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a proposé cette mesure en 2019 et 2020. L’Assemblée législative l’a cependant refusée en juin de l’année dernière, à 22 députés contre 20, quatre élus s’étant abstenus.

«Je peux dire que nous avons reçu des commentaires et de la correspondance de la part d’individus, d’organisations et de groupes d’avocats à l’échelle internationale, car le projet de loi a acquis une notoriété à travers le monde», déclare M. Cardy.

Il rappelle aussi qu’en 2019, le Comité permanent de modification des lois a entendu des personnes et des organismes néo-brunswickois, mais aussi nord-américains.

«J’ai reçu une abondance de renseignements non fondés», commente par ailleurs celui qui a défendu âprement son projet, qualifiant certaines idées «d’obscurantistes» et de «moyenâgeuses».

Il refuse toutefois de commenter les raisons de ses opposants, comprenant six de ses collègues progressistes-conservateurs. Idem au sujet des communications qu’ils ont pu recevoir.

«Ma préoccupation depuis le début était la légalité, explique de son côté la députée de Fundy-Les-Îles Saint-Jean-Ouest, Andrea Anderson-Mason. Que se serait-il passé si cette loi avait été contestée en cour? Par ailleurs, le ministère de l’Éducation a été incapable de me fournir des données en faveur du projet.»

Paranoïa

L’élue progressiste-conservatrice raconte qu’elle a notamment lu beaucoup d’opinions exprimées sur sa page Facebook avant de s’opposer à la proposition de M. Cardy. Elle assure toutefois avoir pris garde à leur provenance et avoir pu identifier celles qui étaient écrites par des citoyens de sa circonscription.

«Est-ce que je crois avoir été influencée par les Russes? Non, lance Mme Anderson-Mason. Je pense juste qu’il y a quelques personnes extrêmement paranoïaques à propos des influences venant de l’extérieur du Nouveau-Brunswick.»

La députée souligne par ailleurs avoir été convoquée dans le bureau d’un membre du gouvernement dont elle tait le nom.

«On m’a demandé si j’étais antivax, parce que certains de mes collègues m’avaient identifiée comme telle, ce que je ne suis certainement pas», s’indigne-t-elle.

Le représentant de New Maryland-Sunbury, Jeff Carr, présente des arguments semblables à ceux de Mme Anderson-Mason pour expliquer son opposition au projet de M. Cardy. Le progressiste-conservateur assure aussi être favorable à la vaccination.

«J’essaye de comprendre comment les Néo-Brunswickois et les citoyens de ma circonscription se sentent», soutient-il pour décrire son processus décisionnel.

Il semble privilégier les conversations de vive voix avec les habitants. «J’utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais je reçois davantage de messages par courriels. Mais la plupart d’entre eux viennent de l’extérieur du pays et de la province. Je ne les lis même pas», précise M. Carr.

Baromètre

Il qualifie l’influence étrangère sur les députés néo-brunswickois d’hypothétique. Il insinue en revanche que les députés qui se sont abstenus de voter, comme ceux du Parti vert, ont pu en subir une.

Parmi eux, Kevin Arseneau affirme avoir agi de façon éclairée.

«Nous n’avons pas pris cette décision à cause de la pression de groupes, assure l’écologiste. Nous avons tendu la main à Dominic Cardy. Nous voulions une politique de vaccination forte, mais par d’autres moyens que l’exclusion d’enfants du système scolaire public.»

L’élu, qui qualifie les réseaux sociaux de toxiques, estime qu’ils peuvent avoir une influence, non sur sa décision, mais sur le temps qu’il consacre à la compréhension d’un sujet.

«Un projet dans la communauté de Saint-Louis-de-Kent va créer un engouement sur les réseaux sociaux, illustre-t-il. Mais si je ne reçois pas d’appels ni de courriels, si je n’ai pas de discussion à ce sujet à la coop, je n’utilise pas Facebook comme baromètre de l’intérêt des citoyens.»

M. Arseneau remarque que l’éventuel retrait des exceptions non médicales à la vaccination obligatoire des écoliers a interpellé les citoyens de Kent. Il raconte toutefois avoir invité ceux qui voulaient exposer des argumentaires à lui parler de vive voix. Il ajoute avoir consulté des experts en éducation, comme le Québécois Normand Baillargeon.

Conversations

«Au bout du compte, les médias sociaux ne sont ni plus ni moins importants que le Tim Horton’s local, l’épicerie du village ou le marché des fermiers», déclare la cheffe de cabinet du Parti libéral à l’Assemblée législative, Nicole Picot.

Elle estime que les médias sociaux peuvent faciliter le débat public, mais que les contributions anonymes posent problème. Elle souligne aussi l’absence de certains citoyens sur ces plateformes.

«Les députés reconnaissent que de nombreux courriels qu’ils et elles reçoivent sur des questions controversées peuvent faire partie d’une campagne d’influence organisée, assure par ailleurs Mme Picot. Ils et elles reconnaissent également que, dans ces circonstances, de nombreux courriels proviennent de personnes situées à l’extérieur de leur circonscription, du Nouveau-Brunswick et du Canada.»