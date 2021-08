Éclosion de légionellose à Moncton: le mystère demeure entier

Les autorités de la Santé publique tentent toujours de déterminer ce qui est à l’origine d’une éclosion de cas de légionellose dans la grande région de Moncton.

La province a enregistré six cas confirmés de la maladie en moins de deux semaines.

L’enquête menée jusqu’à maintenant auprès des personnes atteintes de la maladie n’a pas permis de découvrir de point commun ou de lien entre les différentes victimes.

Celles-ci sont toutes originaires de Moncton, à l’exception d’une personne qui a récemment visité la municipalité du Sud-Est de la province.

Les sources d’eau naturelle et les réseaux d’eau artificiels sont les lieux où l’on retrouve habituellement la bactérie appelée Legionella.

«Il n’y a pas eu de nouveau cas confirmé au cours de la fin de semaine», a indiqué le Dr Yves Léger, qui est médecin-hygiéniste régional.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le Dr Léger a ajouté qu’une tour de refroidissement contaminée pourrait bien être à l’origine de l’éclosion qui a forcé l’hospitalisation des six personnes jusqu’à maintenant, dont certains aux soins intensifs.

Deux des victimes sont d’ailleurs toujours hospitalisées aux soins intensifs, alors que les autres ont pu regagner leur domicile en raison de l’amélioration de leur état de santé.

«Il est toujours possible que d’autres cas puissent exister sans avoir été diagnostiqués, c’est pourquoi nous avons rendu ces informations disponibles au public», a bien pris soin de préciser le médecin-hygiéniste.

«Chose certaine, chaque cas représente plusieurs heures de travail et des analyses poussées en laboratoire.»

La mort dans 10% à 15% des cas

La bactérie Legionella, responsable de la maladie du légionnaire, provoque habituellement des symptômes semblables à ceux de la pneumonie ou des symptômes respiratoires, tels que de la fièvre, des frissons, de la toux, de l’essoufflement, des douleurs musculaires et des maux de tête.

Toute personne exposée à la bactérie peut être infectée, mais les personnes âgées, celles ayant un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique courent un plus grand risque de contracter la maladie.

Les six victimes de la maladie sont d’ailleurs âgées de plus de 50 ans.

Les fumeurs, les personnes qui consomment régulièrement de l’alcool en grande quantité et les personnes qui travaillent en présence d’installations d’eau artificielles sont également plus susceptibles d’être infectées.

«L’infection peut être sévère, c’est quelque chose que l’on doit prendre très au sérieux», affirme Yves Léger.

Les experts en santé estiment que la maladie du légionnaire peut causer la mort dans 10% à 15% des cas, un pourcentage qui peut varier en fonction de plusieurs facteurs dont l’âge, l’état de santé des personnes ou le délai de traitement.

Le domicile peut s’avérer source de propagation de la bactérie qui est parfois présente dans les chauffe-eau, les douches, les fontaines décoratives et dans certains appareils de soins, comme les appareils de thérapie respiratoire et ceux utilisés pour les soins dentaires.

«Il n’y a pas de risque de retrouver la Legionella dans les systèmes de climatisation des logements et des véhicules ou encore dans l’eau du robinet qui est consommée à la maison», a toutefois souligné le Dr Léger.

En 2019, une éclosion de légionellose avait été déclarée dans la grande région de Moncton alors que 16 cas y avaient été confirmés à l’usine Organigram.

«C’est quand même très inhabituel de voir six cas déclarés. On peut voir un, deux ou même trois cas à cette période de l’année, mais pas six en si peu de temps», a indiqué le médecin-hygiéniste régional.