Les CBDC veulent contribuer au virage numérique des petites entreprises

L’Association des corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC) du Nouveau-Brunswick entend aider les petites entreprises de la province à entreprendre dès maintenant le virage numérique.

Pour y parvenir, les CBDC de la province ont décidé de lancer le programme Digital Main Street, une initiative qui s’articule autour d’une plateforme d’apprentissage en ligne, de l’octroi de subventions pouvant aller jusqu’à 3000$ et à un accès à une équipe de soutien numérique.

Celle-ci aura le mandat d’aider les petites entreprises à croître et à bien gérer leurs activités grâce à la technologie.

L’initiative a été rendue possible grâce à une contribution non remboursable de 3 867 200$ de la part du gouvernement du Canada, par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

«L’économie est rendue mondiale alors que de plus en plus de gens font leurs affaires sur le web. Le programme va aider les entreprises à accroître leur présence sur le web et les médias sociaux et à vendre plus de produits en ligne», a souligné Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst.

La plateforme Digital Main Street (www.digitalmainstreet.ca) aide les entreprises en leur fournissant une évaluation numérique gratuite qui recommande des outils et des technologies numériques pouvant aider l’atteinte de certains objectifs.

Elle offre également un accès à des fournisseurs, des offres de produits et à des rabais.

«À titre de simple exemple, notre programme peut aider une entreprise à être présente sur le web et à payer la conception de ce nouveau site web», a illustré Scott Tidd, qui est gestionnaire principal de projet à l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick.

«D’autres entreprises pourraient profiter du programme pour effectuer une refonte de leur site web qui est inchangé depuis quatre ans ou encore ajouter la vente en ligne de leurs produits.»

Selon le regroupement provincial des CBDC, il existe actuellement 38 000 entreprises au Nouveau-Brunswick qui comptent 25 employés ou moins.

L’organisme s’est fixé comme objectif une participation de 750 entreprises à son programme Digital Main Street.

Le programme Digital Main Street est offert aux entreprises qui comptent de 1 à 25 employés et qui sont exploitées par des résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 18 ans ou plus.