Ruée de Tracadie: des milliers de personnes arpentent la rue principale

Touristes et résidants de la Péninsule acadienne ont pris d’assaut dimanche le centre-ville de la municipalité régionale de Tracadie, alors qu’était présentée l’édition 2021 de la Ruée de Tracadie.

Sous un ciel splendide et avec un mercure plus qu’idéal pour une journée d’été, des milliers de personnes ont arpenté la rue Principale allant de kiosque en kiosque à la découverte d’articles d’artisanat et autres objets divers.

Nombreux sont ceux qui ont également fait un arrêt et fait la file afin de pouvoir savourer un repas dans l’une des cantines ou auprès d’un camion de cuisine de rue qui étaient sur place pour l’occasion.

Les visiteurs qui étaient de passage ont également eu l’occasion d’admirer plusieurs dizaines de véhicules antiques qui étaient stationnés sur la rue Principale, certains allant même jusqu’à faire une offre d’achat pour des véhicules qui étaient en vente.

«C’est bien de voir la ville de Tracadie vivante comme ça!», a déclaré Julien McGraw, qui était de la fête avec sa conjointe et le petit Liam.

«C’est un bel événement et un bel endroit», a quant à elle ajouté Sandra St-Julien.

Pour le couple qui vient de s’installer dans la région de Tracadie, comme pour de nombreux visiteurs qui étaient présents à la fête, il s’agissait d’une toute première sortie avec grande foule depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19 il y a près de 17 mois.

Une foule bigarrée s’est rassemblée, dimanche, afin de célébrer la Ruée de Tracadie. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance La Ruée de Tracadie a la réputation d’être un événement haut en couleur. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Des artisans venant d’aussi loin que Halifax ont participé à l’événement qui s’est poursuivi jusqu’en soirée.

«Ça fait du bien de sortir un peu de la maison par un temps qui est si magnifique», a souligné Maurice Larade, qui tenait le fort au kiosque d’artisanat néo-écossais Uniqueness Studios, où se trouvait une grande variété de modèles de portefeuilles et de pochettes pour pièces de monnaie tous fabriqués à la main.

Non loin de là, l’équipe de hockey du Titan d’Acadie-Bathurst avait dépêché quelques représentants afin de mousser les activités prochaines de l’équipe sportive junior néo-brunswickoise qui compte plusieurs partisans dans la Péninsule acadienne.

«Ça fait énormément de bien d’être à l’extérieur après plus d’une année où il n’y avait pratiquement rien à faire», a lancé Isabelle Boudreau, l’une des ambassadrices du Titan qui était présente lors des festivités.