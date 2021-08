COVID-19: les commerçants de Moncton retiennent leur souffle

La Santé publique recense la plupart des nouveaux cas de COVID-19 à Moncton depuis la phase verte. Elle a aussi identifié 32 entreprises de la région comme lieux d’exposition depuis le 30 juillet. Le PDG de la chambre de commerce du Grand Moncton s’inquiète.

«À partir du moment où on a décidé d’ouvrir, c’est naturel, temporise le propriétaire du Landromat Expresso Bar, qui a reçu un avis d’exposition le 6 août. Je m’attendais un peu à ça.»

Marc Leger souligne l’absence d’hospitalisations à cause de la COVID-19 pour relativiser la gravité de la situation sanitaire.

«Je m’enlignais pour une grosse soirée vendredi. Je n’ai pas fait les ventes prévues à cause de l’appel de la Santé publique», regrette toutefois celui qui a relayé son avis d’exposition sur Facebook.

Il s’attend à des ventes relativement faibles pendant deux semaines. Il espère en revanche un retour de sa clientèle une fois le coronavirus devenu normal pour elle.

En attendant, il demande à ses employés de porter un masque afin de laisser ouvert son lieu de socialisation, qui a accueilli des clients émus le 30 juillet, après 500 jours de fermeture.

«Il y avait des gens qui criaient en entrant. J’ai aussi vu des larmes et des personnes qui ne savaient plus comment faire, se souvient M. Leger. Mais après avoir commandé une bière et s’être assis, ils ont senti le retour à la normale. Ça faisait du bien.»

Réouverture difficile

L’entrepreneur évoque ses préoccupations initiales pour les personnes âgées, maintenant presque toutes immunisées.

«Si les gens sont prêts à sortir, j’espère qu’ils sont vaccinés deux fois et prêts à avoir une grippe», confie-t-il aujourd’hui.

Le père relate aussi ses craintes pour ses deux garçons, inéligibles au vaccin contre la COVID-19, parce qu’âgés de moins de 12 ans.

«J’en ai parlé à des médecins, qui m’ont rassuré, précise-t-il. Mais ma femme ne me veut pas dans la maison avant que je subisse un test. Je dois attendre entre 24h et 48h un appel de la Santé publique au Laundromat.»

M. Leger raconte avoir quand même mis deux mois à prendre la décision de rouvrir, après plusieurs tentatives avortées à cause de résurgences de la pandémie.

«Il faut déclencher les assurances, approvisionner le bar, retrouver les employés et reprendre le permis de vente d’alcool, liste-t-il. Ça prend du temps!»

Le PDG de la Chambre de Commerce du Grand Moncton souligne que beaucoup de propriétaires ont attendu longtemps avant de faire fonctionner leur entreprise normalement.

Injustice

«En quelques jours, ils sont frappés par un avis d’exposition qui leur donne une image regrettable, déplore John Wishart. Quand tu as vu un restaurant en avoir un, tu en choisis peut-être un autre. C’est injuste! Je me sens très mal pour ces propriétaires. Ils devraient être davantage soutenus.»

Le représentant de la communauté d’affaires rapporte beaucoup de questionnements sur le retour du Nouveau-Brunswick en phase verte avant l’immunisation de 75% de la population de 12 ans.

«Je déteste penser que nous avons peut-être fait un faux départ, exprime-t-il. Mais je ne suis pas sûr que nous avions vraiment prévu tant de lieux d’exposition à la COVID-19 dans une seule communauté.»

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a recensé 48 cas actifs dans la zone 1 sur 66 dans la province, lundi. Il en avait toutefois comptabilisé un total de 56 un jour plus tôt dans la région de Moncton.

Parmi les 48 personnes infectées du secteur, 46 ne sont pas pleinement immunisées et 90% ont moins de 40 ans. La Santé publique a en outre réussi à en lier 41 à une source déjà identifiée.

Non-vaccinés

«Cette grappe de cas correspond à des gens qui ne sont pas vaccinés et qui se rassemblent, a commenté la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell. Les cas récents ont été largement dépistés auprès de jeunes […]. Je m’adresse directement à eux, aujourd’hui, et je leur demande de fixer un rendez-vous.»

M. Wishart rappelle aussi aux entrepreneurs qu’ils peuvent participer à l’initiative de dépistage sur le lieu de travail auprès de la Chambre de Commerce du Grand Moncton, même sans en être membre.

L’organisme distribue des kits de tests rapides gratuits aux entreprises qui acceptent de tester leurs employés deux fois par semaine et de rapporter les résultats à la Santé publique. Les employeurs participants sont seulement 15, alors que 146 ont montré de l’intérêt.

«Des entreprises hésitent à prendre cette responsabilité, à cause des exigences de la Santé publique, explique M. Wishart. Mais je souhaite que plus de compagnies profitent de ce programme afin de protéger leurs employés.»

M. Leger, en tout cas, pense que cette initiative convient à des entreprises plus grosses que la sienne.

«Ça ne m’intéresse pas, tranche-t-il. Gérer ça avec mes cinq employés, ça n’en vaut pas la peine.»