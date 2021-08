Beaucoup plus de monde que l’an dernier sur la Véloroute

La popularité de la Véloroute de la Péninsule acadienne ne se dément pas. Le nombre de passages aurait déjà doublé à certains endroits par rapport à l’an dernier, dit Myriam Beaudin, responsable des communications et du marketing chez l’organisme.

Depuis le début de l’été, pourvu que le beau temps soit là, c’est inévitable, les cyclistes sont nombreux à prendre d’assaut les quelque 600 kilomètres de routes cyclables de la Péninsule acadienne, dont près de 310 kilomètres de pistes asphaltés hors route.

Lundi, peu avant midi, Claire Normand, de Bertrand, et sa famille du Québec, Michel Boudreau et France Normand, profitaient des installations dans la région de Caraquet.

«Les installations et la piste sont belles. Hier, on a roulé encore plus loin, jusqu’à Saint-Simon, c’était magnifique. La vue est très belle», dit Michel Boudreau.

Ils sont loin d’être les seuls à profiter de la vie sur deux roues.

Des compteurs installés par la Véloroute de la P.A. à plusieurs endroits dans la région, dont à Lamèque, à Shippagan, à Tracadie et à Caraquet, ont recensé plus de 60 000 passages sur les circuits hors route durant l’été 2020.

Cette année, les données finales ne seront pas connues avant cet automne, mais selon Myriam Beaudin, le nombre de passages excède déjà celui de l’an dernier.

«Nous avons installé plus de compteurs cette année afin d’avoir des données plus éclairées des gens qui circulent sur la Véloroute. Cependant, nous n’avons pas encore procédé à l’analyse des passages pour l’année 2021, mais nous avons bien hâte de voir!»

Il faut dire que l’ouverture des frontières avec le reste du pays a probablement permis de gonfler les chiffres d’affluence.

Un projet rassembleur

Le projet de la Véloroute s’est toujours voulu rassembleur pour la Péninsule acadienne. La mission semble accomplie, car toutes les régions en profitent.

«On reçoit vraiment des commentaires et des questions de gens qui ont voyagé dans tous les coins de la Péninsule. Les circuits de Lamèque, Shippagan, Tracadie et Caraquet sont populaires, mais il y a également des petits coins qui le sont aussi, comme Grande-Anse.»

Entre 2018 et 2020, plus de 4,5 millions $ ont été investis dans l’amélioration des infrastructures du circuit péninsulaire, y compris l’ajout et l’amélioratoin d’aires de repos. Par exemple, des toilettes et une station de remplissage de bouteille d’eau ont été ajoutées dans une halte entre Bertrand et Caraquet. Une autre aire de repos populaire a aussi été construite dans le secteur liant Shippagan à Inkerman.

«Il y a encore des projets qui s’en viennent pour les années à venir, on ne peut pas encore les confirmer, mais le développement de la Véloroute n’est pas encore terminé. On veut continuer à offrir une meilleure expérience aux cyclistes. Prochainement, on va continuer de travailler sur l’ajout de services comme l’installation de toilettes et ainsi de suite.»

Selon une étude présentée l’hiver dernier par l’économiste Maurice Beaudin, la Véloroute de la Péninsule acadienne pourrait engendrer des retombées annuelles de 5 à 7 millions $ pour la région.

Cette œuvre d’art – le fruit de l’imagination de Jean-Pascal Brideau – à thématique de vélo a récemment fait son apparition près de la Boulangerie Grains de folie. – Acadie Nouvelle: David Caron

Oeuvre d’art

La piste cyclable inspire aussi la création artistique. Une nouvelle sculpture – le fruit de l’imagination de l’artiste Jean-Pascal Brideau – a récemment fait son apparition près de la Boulangerie Grains de folie, un arrêt populaire aux abords de la véloroute.