Passeport vaccinal: aucune inquiétude aux frontières

Le Nouveau-Brunswick pourrait éventuellement se retrouver isolé entre deux provinces qui exigent de leurs citoyens un passeport vaccinal. N’empêche, cette possibilité ne semble pas inquiéter outre mesure dans les zones frontalières. Du moins pas pour l’instant.

Québec imposera un tel passeport le 1er septembre et on apprenait récemment que l’idée commençait également à faire son chemin en Nouvelle-Écosse, ou du moins chez les libéraux de Ian Rankin s’ils sont élus la semaine prochaine.

Cette mesure pourrait-elle s’avérer problématique pour les Néo-Brunswickois qui se rendraient dans ces provinces?

Cette perspective ne semble pas susciter d’inquiétudes particulières au niveau des régions frontalières. Maire de la municipalité de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, qui voit dans ce passeport un incitatif additionnel pour les citoyens du Nouveau-Brunswick à se faire vacciner.

«Si on est double vacciné, j’imagine qu’on pourra avoir accès à tout. Ce sont ceux qui rejettent la vaccination qui auront de la difficulté, qui ne pourront se conformer aux nouvelles exigences des provinces ayant adopté le passeport vaccinal. Dans le fond, ça pourrait même avoir des effets positifs de ce côté-ci, sur nos propres taux de vaccination», suggère ce dernier, notant que ces restrictions hors province pourraient suffirent à convaincre bon nombre de réfractaires qui aiment voyager.

«Si les citoyens d’ici veulent aller voir des spectacles, aller dans des bars ou tout autre rassemblement d’envergure au Québec, ils pourraient bientôt ne pas avoir le choix de se faire vacciner ce qui, en soi, serait une bonne chose», précise le maire.

Plus à l’est, son homologue de Campbellton, Ian Comeau, ne semble pas non plus particulièrement préoccupé par la volonté du gouvernement québécois d’opter pour cette mesure.

«Dès qu’on le parle de contraintes, c’est un peu stressant, car on a vécu plus d’une année de contraintes et ce ne fut pas facile. Cela dit, ça ne s’appliquerait pas aux gens non vaccinés, donc le choix reviendrait cette fois aux citoyens», souligne-t-il.

Uniformité pancanadienne

Ce qui tracasse par ailleurs M. Ouellet – sans toutefois l’inquiéter outre mesure pour l’instant – c’est la forme que pourrait prendre ce passeport vaccinal et la façon dont les gens du Nouveau-Brunswick pourront l’obtenir. Est-ce qu’il faudra un code QR? Est-ce qu’une photo ou une photocopie de la preuve vaccinale néo-brunswickoise sera suffisante?

«Personnellement, j’aurais souhaité que ce soit le gouvernement fédéral qui traite du dossier afin de s’assurer que ce passeport soit uniforme d’un océan à l’autre. Là, les provinces avancent chacune de leur côté à des rythmes différents et à des formes différentes. On ne sait pas ce que ça va donner», indique le politicien.

Ce dernier l’avoue, il ne serait pas contre la mise en place d’un passeport vaccinal canadien régi par le fédéral.

Questionné à savoir ce qui sera exigé des voyageurs en provenance d’autres provinces canadiennes, un porte-parole du bureau du premier ministre du Québec a indiqué qu’il était encore trop tôt pour se compromettre sur le sujet. Selon lui, toutes les modalités entourant le passeport vaccinal seront annoncées sous peu.

Sous contrôle

Cela fait maintenant quelques semaines que le Nouveau-Brunswick a cessé d’imposer des restrictions à ses frontières, donc que tous peuvent entrer et sortir à leur guise sans besoin de preuves vaccinales.

Selon M. Ouellet, l’expérience semble jusqu’ici positive, et ce, même si la province enregistre depuis peu une hausse du nombre de cas positifs à la COVID-19. Qu’à cela ne tienne, les deux régions frontalières – où le nombre de va-et-vient est particulièrement élevé – semblent être épargnées au chapitre de cette hausse soudaine de cas, du moins pour le moment.

«Ça va vraiment bien, tant dans le Restigouche que dans le Madawaska. On n’a pratiquement pas de cas dans nos deux régions, et on va souhaiter que ça continue ainsi. Cela dit, je crois que les gouvernements sont aujourd’hui mieux outillés pour faire face aux éclosions, donc je ne crois pas qu’on retourne en arrière et que l’on revienne aux points de contrôle», souligne M. Ouellet qui espère ne plus revoir ces fameux postes aux frontières.

À Campbellton aussi on se croise les doigts pour ne pas revivre cette situation, les points de contrôle ayant causé un tort immense à l’économie et aux relations entre les communautés.

«Ce serait faux que de dire qu’ils n’ont pas fonctionné, car l’idée a toujours été de limiter le plus possible le nombre de cas de COVID-19 dans la province afin de protéger notre système de santé. Cela dit, on est content qu’ils soient enfin partis et qu’on ait pu regagner une certaine normalité», dit M. Comeau, notant par ailleurs que beaucoup de citoyens semblent avoir conservé l’habitude du port du masque.

«On en voit encore beaucoup dans les commerces et c’est correct. Ils le font par prudence et ça ne peut pas nuire», dit-il.