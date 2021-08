Le concours de châteaux de sable de Le Goulet a failli s’effondrer

Le Festival des châteaux de sable de Le Goulet se tiendra cette fin de semaine et de nombreuses activités communautaires sont au programme pour tous.

L’événement se tiendra du 13 au 15 août à Le Goulet. Dimanche, de nombreuses activités reliées au 15 août auront lieu, dont un tintamarre à 18h et un spectacle de feux d’artifice plus tard en soirée.

Samedi soir, un spectacle mettant en vedette le groupe Aboiteau, Joannie Benoît et Nancy Breau est prévu à 21h.

Le concours de châteaux de sable a lieu samedi, mais il a failli ne pas avoir lieu. Au départ, il ne figurait pas dans la programmation officielle du festival en raison d’un manque de bénévoles prêts à s’en occuper et des inscriptions en baisse depuis quelques années. En fin de compte, le comité organisateur a révisé sa décision après avoir reçu des demandes de la population.

«Il y a une bénévole qui s’occupe du concours normalement, mais elle ne pouvait pas cette année. Lorsque le festival a été lancé, il y avait beaucoup d’équipes participantes, mais depuis quelques années, la diminution est constante. Il y a deux ans, il y avait seulement trois équipes et ça demande beaucoup d’énergie pour l’organiser et ainsi de suite, mais on ne peut pas vraiment faire un festival de châteaux de sable sans châteaux de sable, donc en fin de compte, il a été décidé de l’organiser si cinq équipes ou plus s’inscrivent», explique Eda Roussel, membre du comité organisateur.

En date de mardi, quatre équipes se sont inscrites. Le comité organisateur espère que d’autres groupes s’ajouteront au concours d’ici le week-end.

«On va tenir le concours quand même, car c’est la raison d’être du festival.»

Plus de renseignements sont disponibles sur la page Facebook de l’événement, «Festival des châteaux de sable de Le Goulet».