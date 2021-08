La police est assurée que Madison Roy-Boudreau a été victime d’un homicide

La Force policière de Bathurst est plus que jamais d’avis que la jeune Madison Roy-Boudreau a été victime d’un homicide.

«Il s’agit d’un incident majeur qui choque notre communauté. Nous déployons actuellement de multiples ressources dans nos efforts de localiser Madison», a affirmé mercredi le chef de police Stéphane Roy, lors d’une déclaration effectuée par le biais d’un enregistrement vidéo.

L’adolescente de Bathurst manque à l’appel depuis déjà trois mois.

La jeune fille âgée de 14 ans a été vue vivante une dernière fois au cours de la matinée du 11 mai, vers 7h30.

«Elle se dirigeait vers son arrêt d’autobus scolaire près de chez elle, dans la ville de Bathurst. La police a déterminé que Madison est entré dans un Ford Ranger gris qui est actuellement en la possession de la Force policière de Bathurst», a précisé le chef Roy dans sa déclaration.

La police refuse toujours d’identifier un ou des suspects dans cette affaire.

Le chef de police de Bathurst, Stéphane Roy – Capture d’écran

Toutefois, la police de Bathurst a eu tôt fait de révéler durant l’enquête qu’elle avait identifié une personne d’intérêt dans la disparition de Madison Roy-Boudreau.

Steven Laurette, un résident de Tetagouche Sud, est la personne désignée par la police dans cette affaire. Il a été arrêté le 13 mai dernier, à peine deux jours après la disparition de l’adolescente.

L’individu de 42 ans doit comparaître mardi prochain en Cour provinciale à Bathurst. Il fait face à une accusation de non-respect des conditions de remise en liberté et d’agression et contact sexuel à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans.

Le chef de la Force policière de Bathurst a également indiqué dans sa déclaration que de nouveaux éléments viennent de s’ajouter à l’enquête qui est en cours.

«Ces nouvelles preuves supplémentaires se font actuellement analyser», a révélé Stéphane Roy.

La disparition de Madison Roy-Boudreau a mené à d’intenses recherches qui se sont déroulées en trois phases successives à Bathurst et dans les environs.

Des recherches au sol ont tout d’abord été menées à la mi-mai dans une carrière et un vaste sentier situés aux abords de la rue Ste-Anne, à Bathurst.

Plus tard en juillet et en août, des recherches aériennes ont également été menées dans le ciel de Bathurst et des alentours.

Finalement, les recherches visant à retrouver Madison Roy-Boudreau se sont poursuivies en début de semaine dans la région de Middle River, un secteur boisé et isolé qui se trouve au sud-ouest de la Ville de Bathurst.

Les rives et la rivière Middle ont été passées à la loupe par la Force policière de Bathurst, assistée de l’équipe de récupération sous-marine de la GRC, du groupe de soutien tactique de la GRC, de la Force policière de Miramichi et de la Force policière régionale BNPP (Beresford-Nigadoo-Petit-Rocher-Pointe-Verte).

Madison Roy-Boudreau mesure 5 pi 4 po et pèse 119 lb. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons de camouflage.

Toute personne ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est invitée à communiquer avec la Force policière de Bathurst au (506) 548-0420 (option #2) ou par l’intermédiaire de l’organisme Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).