Pas de vaccination obligatoire à l’Université de Moncton

L’Université de Moncton ne compte pas imposer la vaccination à son personnel et à ses étudiants sur ses campus lors de la rentrée de l’automne, du moins pour l’instant.

Mardi, l’Université d’Ottawa a annoncé qu’elle rendrait la vaccination obligatoire «pour tous les membres de la population étudiante, du personnel, du corps professoral et du public qui comptent se rendre sur le campus à partir du 7 septembre 2021.» À compter du 15 octobre, quiconque se rend sur le campus de l’Université devra aussi avoir été immunisé avec une seconde dose du vaccin contre la COVID-19.

L’administration de l’université a justifié sa décision en raison des «risques que posent toujours la COVID-19 et ses dangereux variants.»

Au Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton n’a pas l’intention d’emboîter le bas à Ottawa.

«La vaccination ne sera pas une exigence pour retourner dans les salles de classe à l’Université de Moncton», a indiqué dans un courriel un porte-parole de l’institution.

L’Université encourage néanmoins la vaccination puisqu’il s’agit du «moyen le plus rapide et le plus efficace de revenir à la normale sur nos campus.»

L’administration universitaire dit être en phase de transition et continuera donc d’imposer les mesures sanitaires qui étaient en vigueur avant que le Nouveau-Brunswick ne passe en phase verte, soit l’obligation du port du masque dans les espaces communs, la désinfection des mains avant d’entrer dans les édifices de l’université et la distanciation physique. La période de transition se termine le 24 septembre.

D’après des sources consultées par l’Acadie Nouvelle, des rencontres sont toutefois prévues la semaine prochaine afin de faire le point sur les mesures sanitaires qui seront en vigueur lors de la rentrée.

Les étudiants seront consultés

La Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) n’a pas voulu dire si elle était satisfaite des mesures sanitaires proposées pour la rentrée de l’automne et a dit préférer attendre la réunion de la semaine prochaine avant de se prononcer.

«Depuis le début de la pandémie, la FÉÉCUM a recommandé à ses membres de suivre les directives de la Santé publique. De plus, les mesures sanitaires à l’Université sont instaurées avec les recommandations des autorités sanitaires», a expliqué un porte-parole.

À savoir si la vaccination devrait être obligatoire sur le campus, la FÉÉCUM a indiqué qu’une «consultation sur la question se fera bientôt» auprès des étudiants.