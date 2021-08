Shédiac: 7,2 millions $ pour moderniser le réseau de traitement des eaux usées

Les gouvernements provincial et fédéral et la Ville de Shédiac ont annoncé jeudi un investissement de 7,2 millions $ afin de moderniser le réseau de traitement des eaux usées de la municipalité, une mise à niveau qui pourrait permettre de régler la problématique des interdictions de baignade à la plage Parlee.

Les fonds serviront aussi à améliorer les réseaux d’approvisionnement en eau, d’égouts sanitaires et d’eaux pluviales sur les rues Main, Grand Pré, Inglis et Dupuis.

Lors d’épisodes de fortes pluies, des débordements se produisent occasionnellement dans les stations de pompage des eaux usées dans ce secteur.

D’après Dominic LeBlanc, député fédéral de Beauséjour et président du Conseil privé de la Reine, la modernisation des systèmes municipaux de traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable permet de protéger nos cours d’eau et nos océans.

«Grâce à l’utilisation d’un procédé de désinfection aux ultraviolets, les eaux usées déversées dans la baie de Shédiac seront beaucoup plus propres, a expliqué M. LeBlanc lors de l’annonce de jeudi. Les gens se baigneront ainsi dans une eau plus saine. L’écosystème de la baie de Shédiac est très important pour l’industrie touristique, mais pour la pêche aussi.»

Fin des interdictions de baignade à Parlee?

Depuis le début de l’été, la Santé publique du Nouveau-Brunswick a émis 13 avis d’interdiction de baignade à la plage Parlee. Cette problématique, causée par des contaminations de bactéries fécales dans la baie de Shédiac, dure depuis plusieurs années.

Pourtant, de nombreuses initiatives ont été prises afin de tenter de régler le problème.

Le système d’égouts de la plage, qui avait été soupçonné d’être la cause d’écoulements d’eaux usées dans la baie, a été refait peu avant le début de la pandémie, rappelle le maire de Shédiac, Roger Caissie.

Afin d’inciter les bateaux de plaisance à cesser de déverser leurs eaux usées directement dans la baie, les frais d’utilisation de la station de pompage des marinas de Shédiac et de Pointe-du-chêne ont aussi été supprimés.

«Nous avons enlevé les barrières qui faisaient en sorte que les gens ne voulaient pas déverser leurs eaux usées à la marina, l’aide de la province et du fédéral nous a permis de remplacer les égouts à la plage et l’annonce d’aujourd’hui est un autre morceau, précise M. Caissie. S’il y a d’autres facteurs qui contribuent au problème, comme des excréments d’animaux, ce ne sont pas vraiment des choses que des investissements publics pourront régler.»

Le gouvernement fédéral investit 2,9 millions $ dans le projet alors que la province du Nouveau-Brunswick y consacre 2,4 millions $. La Ville de Shédiac accorde pour sa part 1,9 million $ aux travaux.

Dominic LeBlanc a refusé de confirmer le déclenchement des élections

Jeudi, des sources proches du premier ministre ont indiqué à Radio-Canada que Justin Trudeau se rendrait dimanche à la résidence de la gouverneure générale afin de lui demander de dissoudre le parlement et déclencher des élections.

Interrogé à savoir pourquoi son gouvernement souhaite déclencher une élection en pleine pandémie, Dominic LeBlanc a feint ne pas savoir si son patron se rendrait bel et bien chez la gouverneure générale ce dimanche.

Les conservateurs et le Bloc ont souvent tenté de renverser le gouvernement Trudeau, preuve que ce sont plutôt les partis d’opposition qui souhaitent un scrutin hâtif, a-t-il affirmé.

Le premier ministre n’ira donc pas à la résidence de la gouverneure générale ce dimanche?

«Je n’ai pas dit ça. Je ne peux pas imaginer que les sources de Radio-Canada et de CBC ne sont pas fiables, mais on verra dimanche si c’est le cas», s’est-il contenté de dire.