Un avion-citerne s’écrase près du mont Carleton

Le pilote d’un avion-citerne qui s’affairait à lutter contre un important feu de forêt qui fait rage sur un territoire situé entre Saint-Quentin et Bathurst a été légèrement blessé lorsque l’aéronef qu’il pilotait s’est écrasé au sol.

L’incident est survenu mercredi après-midi, vers 16h.

À ce moment précis, l’avion-citerne appartenant à l’entreprise Forest Protection Limited, un Air Tractor AT-802F, s’est écrasé sur un flanc de colline après avoir effectué une opération de ravitaillement en eau.

Le pilote d’expérience a été transporté à l’hôpital régional Chaleur pour y soigner des blessures qui ne sont pas avérées sérieuses.

«Une attaque aérienne a été lancée contre l’incendie et vers 16h, alors qu’un avion-citerne de Forest Protection Limited luttait contre l’incendie, il y avait un problème inconnu avec l’avion et il s’est par la suite écrasé sur le flanc d’une colline dans des bois épais environ à un kilomètre du lieu de l’incendie», a précisé Jason Hoyt, directeur des communications au ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie.

«Lorsque les gardes forestiers sont arrivés sur le site de l’écrasement, ils ont trouvé le pilote en train de sortir de l’épave et ont pu dire que le pilote avait effectivement survécu. Le pilote semblait avoir des blessures assez légères et a pu se rendre sur la route», a ajouté le porte-parole gouvernemental.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a entamé une enquête visant à déterminer les causes de l’accident.

«Le BST envoie une équipe d’enquêteurs dans la région du centre du Nouveau-Brunswick suite à une collision avec le terrain mettant en cause un aéronef Air Tractor. Le BST recueillera des informations et évaluera l’événement», a indiqué l’organisme fédéral dans une déclaration publiée au lendemain de l’écrasement.

L’avion-citerne impliqué dans l’accident est un Air Tractor AT-802F. L’appareil est fréquemment utilisé pour combattre les incendies de forêt de petite ou grande envergure.

Doté d’une capacité de stockage de 800 gallons d’eau, l’avion peut voler dans le ciel à une vitesse allant jusqu’à 320 km/h.