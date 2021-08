Un pêcheur de homard à la retraite remporte un million de dollars!

Clovis Roussel, de Le Goulet, était encore au lit lorsque sa femme a reçu un appel d’un ami l’informant que quelqu’un de leur région avait gagné un million de dollars lors du tirage du Lotto 6/49 du 4 août.

«Quand je me suis levé, Marie-May m’a demandé si j’avais vérifié mon billet, car quelqu’un du comté de Gloucester avait gagné un million de dollars»

Il a aussitôt apporté son billet au magasin pour le faire vérifier et a découvert qu’il était le grand gagnant!

Les tirages du Lotto 6/49 ont lieu tous les mercredis et samedis, chacun offrant un tirage du lot garanti de 1 million $, qui s’ajoute au gros lot principal. La sélection pour le tirage du lot garanti que M. Roussel a remporté est un numéro à 10 chiffres généré par ordinateur, inclus sur chaque billet de Lotto 6/49.

Clovis Roussel a travaillé dur comme pêcheur de homards dès l’âge de 14 ans. À la retraite depuis un certain temps déjà, ses cinq enfants vivent à proximité et ont suivi ses traces, pêchant également le homard.

C’est chez l’un de ses fils qu’il s’est rendu en premier, afin de partager la grande nouvelle. «Je suis entré et j’ai dit à mon fils que j’allais m’acheter un nouveau camion et le payer comptant. Il ne me croyait pas, alors je lui ai dit que c’était parce que j’avais gagné un million de dollars ».

«Tu mens, m’a-t-il dit. Alors, je lui ai montré le billet et il est allé sur l’ordinateur pour vérifier les numéros par lui-même».

L’heureux gagnant dit que son seul projet immédiat pour ses gains est de s’acheter un nouveau camion. Un camion Ford, pour être plus précis.

«J’ai vraiment besoin de mettre l’argent en banque avant de pouvoir déterminer ce que je ferai avec le solde», a ajouté Clovis.

Le billet gagnant du Lotto 6/49 a été acheté au Dépanneur Mallet à Le Goulet. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1%, soit 10 000 $.