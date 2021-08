19 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, aucune hospitalisation

La Santé publique a signalé 19 nouveaux cas de COVID-19, vendredi, et elle a déterminé que plusieurs des nouveaux cas dépistés dans d’autres zones sont liés à la grappe de cas dans la zone 1 (région de Moncton).

«Nous constatons à l’heure actuelle que la grappe de cas dans la zone 1 entraîne de nouveaux cas dans les zones 2, 6 et 7 de la province, et c’est pourquoi il est impératif que les gens du Nouveau-Brunswick se fassent vacciner», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Il y a 10 cas dans la zone 1 (région de Moncton):

deux personnes âgées de 19 ans ou moins

une personne âgée de 20 à 29 ans

quatre personnes âgées de 30 à 39 ans

deux personnes âgées de 40 à 49 ans

une personne âgée de 50 à 59 ans

Cinq de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et les cinq autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a trois cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean):

deux personnes âgées de 19 ans ou moins

une personne âgée de 30 à 39 ans.

Deux de ces deux cas sont liés à un voyage, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 30 à 39 ans; et une personne âgée de 40 à 49 ans. Ils font l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 5 (région de Campbellton), soit deux personnes âgées de 70 à 79 ans. Ils font l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit deux personnes âgées de 19 ans ou moins. Les deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Personne n’est présentement hospitalisé au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19.

Depuis jeudi, trois personnes se sont rétablies et il y a 84 cas actifs.

À ce jour, 70,9% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,2% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.