La forte chaleur tire à sa fin

Les plus récentes prévisions météorologiques d’Environnement Canada démontrent que la forte chaleur et l’humidité qui enveloppent plusieurs régions du Nouveau-Brunswick et qui indisposent de nombreuses personnes depuis le début de la semaine tirent à leur fin.

L’arrivée d’un front froid, samedi soir, fera baisser le mercure et le taux d’humidité.

Mais d’ici là, le long épisode de temps très chaud et humide se poursuit.

On annonce des incides humidex de 40° Celsius au plus dans plusieurs régions vendredi et samedi.

Les températures baisseront dans toutes les régions samedi soir ou dans la nuit.