Oromocto: un homme illégalement en liberté recherché par la police

La police sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme âgé de 22 ans, de Burton, qui est recherché par le Détachement d’Oromocto de la GRC, car il est illégalement en liberté.

Ty Phillips a été reconnu coupable de multiples crimes. Il a été libéré sous certaines conditions, dont celle de porter un bracelet électronique à la cheville. Le 24 juillet, les policiers ont été informés que le bracelet électronique avait été enlevé. À partir de ce moment, Ty Philips était considéré comme illégalement en liberté. Les policiers ont suivi certaines pistes, mais n’ont toujours pas réussi à le retrouver.

Ty Phillips se trouverait à Oromocto ou dans les environs. Il mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse environ 100 kilos (220 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux noisette.

Selon les policiers, il n’y aurait aucun risque pour la sécurité du public, mais quiconque l’aperçoit est prié de composer immédiatement le 911 et de fournir l’information suivante: l’endroit où il a été aperçu, l’heure et une description des vêtements qu’il portait, si possible.

Quiconque a de l’information sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-357-4300 ou avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.