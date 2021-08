Ottawa lance une consultation sur la traçabilité des produits de la mer

Ottawa lance une consultation sur la traçabilité des poissons et les produits de la mer.

Les consommateurs Canadiens sont invités à donner leur avis sur la protection des consommateurs, sur la salubrité des aliments, la durabilité et la gestion des pêches liées à la traçabilité et à la lutte contre la pêche illicite et à l’accès au marché, à la commercialisation du poisson et des produits de la mer canadienne.

La consultation de 120 jours est ouverte aux commentaires des Canadiens jusqu’au 11 décembre 2021.

Dans un communiqué concernant cette consultation, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a indiqué que » le renforcement de la capacité de traçabilité des produits de la mer est judicieux non seulement pour les consommateurs, en termes de salubrité des aliments, mais aussi pour nos secteurs de la pêche et de l’aquaculture. »

Bernadette Jordan a ajouté que la traçabilité « augmenterait la valeur et les possibilités de commercialisation de nos activités de pêche commerciale et d’aquaculture durables, et aiderait notre industrie nationale à répondre aux exigences d’accès aux marchés internationaux. »

Les consommateurs qui souhaitent participer à cette consultation peuvent le faire en retrouvant en ligne le document « Engagement pris dans le cadre du mandat du programme de traçabilité » du bateau à la table » « .