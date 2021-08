Cannabis NB entame son premier trimestre avec un bénéfice record de 3,5 millions $

Cannabis NB a le vent dans les voiles. La société d’État, qui gère la vente de cannabis récréatifs dans la province, démarre son exercice financier 2021-2022 avec son meilleur premier trimestre depuis sa création en termes de ventes et de profitabilité.

L’organisme vient d’afficher des ventes totales de cannabis récréatif atteignant 19,9 millions de dollars pour son premier trimestre. Celui-ci s’échelonnait du 29 mars au 27 juin, soit un total de treize semaines de ventes.

En termes de profit, on parle d’un bénéfice net de 3,5 millions $, le plus important jusqu’ici pour un trimestre. Il s’agit également d’une amélioration de 160,3% par rapport au bénéfice net du premier trimestre de l’année précédente, profit qui n’était alors que de 1,4 million $.

«C’est un excellent départ, notre meilleur jusqu’ici, et c’est très encourageant pour le reste de l’année. Nous sommes sur une poussée de croissance depuis environ un an et demi. On vend davantage et on réussit à dégager des bénéfices toujours plus intéressants», explique Lara Wood, vice-présidente aux opérations chez Cannabis NB.

Si l’on compare les statistiques actuelles avec celles de l’an dernier à pareille date, on s’aperçoit que les ventes de fleurs séchées ont augmenté de 5,3% (+ 0,6 million $), tout comme celles des accessoires (+30,5%/0,2 million $) et des produits topiques (+ 0,4%/0,1 million $).

Les plus grandes augmentations sont toutefois attribuables aux concentrés avec des ventes en hausse de 98,4% (+2,3 millions $) et aux produits comestibles qui ont bondi de 58,9% (+0,4 million dollars).

Les Néo-Brunswickois ont par ailleurs été plus nombreux que jamais à tenter de faire pousser eux-mêmes une récolte cet été. Les ventes de graines ont grimpé de 574,8%, comparativement à la même période en 2020.

À l’inverse, les ventes en ligne ont toutefois diminué de 2% pour s’établir à 1,3%. C’est donc dire que les clients sont nombreux – 98,7% pour être plus précis – à préférer magasiner en personne les succursales. Les ventes d’extraits ont aussi chuté de 15,8%.

«On semble finalement avoir fait notre place auprès des consommateurs et trouver un certain équilibre au niveau des dépenses. Il faut dire que nos opérations se sont beaucoup stabilisées au cours des derniers mois, tout comme le marché, les prix et surtout l’approvisionnement. Les produits sont en effet plus nombreux, plus variés et plus disponibles que lors des premiers trimestres d’opération», ajoute Mme Wood.

Ce résultat du premier trimestre de 2021-2022 constitue par ailleurs le second plus élevé au chapitre des ventes pour Cannabis NB. Des ventes de 20,1 millions $ avaient été enregistrées lors du second trimestre de 2020-2021, période allant de la fin juin à septembre dernier.

Malgré ces ventes records, le profit était toutefois moindre avec 3,3 millions $.

Le trimestre dernier – le quatrième et dernier de 2020-2021 -, les ventes avaient également été très intéressantes, atteignant 19,8 millions $ et permettant à la société de dégager un profit de 3,4 millions.

Cette succession de ventes frôlant les 20 millions et des de profits dépassant les trois millions $ font dire à l’administration de Cannabis NB qu’elle est sur la bonne voie.

«On ne sait jamais ce qui peut se passer durant l’année, mais le départ actuel est solide et les données préliminaires des dernières semaines nous laissent croire que le prochain trimestre sera également intéressant. Si les choses continuent à aller dans la même direction – et nous n’avons aucun indice que la tendance devrait diminuer -, nous devrions être une fois de plus rentables à la fin de notre année financière, même plus que la précédente», soutient Mme Woods.

Celle-ci précise que plusieurs nouveaux produits sont attendus prochainement sur les tablettes, ce qui devrait contribuer à maintenir l’intérêt des consommateurs.

À noter qu’à la clôture de l’année 2020-2021, son organisation a dégagé un profit de l’ordre de 10,8 millions $. Étant une société d’État au même titre qu’Alcool NB, les profits engendrés sont remis au gouvernement.