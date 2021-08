C’est officiel: les Canadiens iront aux urnes le 20 septembre

En déclenchant la campagne électorale fédérale, Justin Trudeau a offert l’argument de la pandémie, dimanche matin, pour justifier son geste.

« On vit un moment historique et vous avez votre mot à dire », a déclaré le chef libéral.

« Que ce soit pour continuer nos efforts de vaccination ou pour le soutien offert aux gens jusqu’à la fin de cette crise, tous les Canadiens doivent choisir comment on va terminer notre lutte contre la COVID-19, et comment on va rebâtir en mieux », a poursuivi M. Trudeau à sa sortie de Rideau Hall.

Il a donné l’exemple de la décision de son gouvernement d’imposer la vaccination à tous les fonctionnaires fédéraux et à toute personne qui prend un train ou un avion au pays.

« Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord, a-t-il fait remarquer. Et ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont d’accord. Alors les Canadiens devraient pouvoir exprimer leur point de vue. »

Les partis d’opposition lui reprochent déjà de déclencher des élections alors que le pays est entré dans la quatrième vague de la pandémie de COVID-19. Selon eux, M. Trudeau juge, par calcul politique, que le moment est bien choisi pour lui assurer la majorité qui lui a échappé en 2019.

La campagne sera courte: la durée minimale de cinq semaines et le scrutin se déroulera le 20 septembre.

M. Trudeau a besoin de gagner le vote dans au moins 170 circonscriptions pour obtenir cette majorité.

En ce moment, ils sont 155 libéraux à la Chambre, 119 conservateurs, 32 bloquistes, 24 néo-démocrates, deux verts et cinq indépendants. Un siège est vacant.

Selon les sondages, ni les conservateurs d’Erin O’Toole, ni les néo-démocrates de Jagmeet Singh n’ont assez d’appuis auprès des électeurs pour former un gouvernement.

M. O’Toole devait offrir son point de presse à Ottawa aussitôt celui de M. Trudeau fini. Le chef conservateur le fait dans un studio aménagé par son parti pour conduire des événements virtuels, vu la pandémie. Il annonce d’ailleurs, pour la fin de la journée de dimanche, « une assemblée publique virtuelle, par téléphone au Québec » à partir de ce studio.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet et M. Singh organisent leurs premières sorties médiatiques de la campagne dans des parcs montréalais. Et tous deux seront de la marche de la fierté, à Montréal, en après-midi.