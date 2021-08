La gouverneure générale du Canada et le premier ministre saluent l’Acadie

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, ont profité de la tenue de la fête nationale de l’Acadie pour saluer les Acadiens de partout qui célèbrent leur identité au cours de la journée de dimanche.

«En ce jour de festivités, profitons-en pour mieux connaître l’histoire inspirante de l’Acadie, remplie de récits de courage, de résilience et de solidarité. Des générations entières d’Acadiens et d’Acadiennes ont fait preuve d’une remarquable persévérance pour surmonter l’adversité et protéger leur patrimoine collectif que nous célébrons aujourd’hui», a affirmé la gouverneure générale dans une déclaration écrite publiée tôt dimanche.

«Leur détermination à toute épreuve a favorisé le développement d’une culture riche et dynamique, qui continue de se démarquer dans la grande famille canadienne. Le peuple acadien a toutes les raisons d’être fier de son identité distincte et de la célébrer haut et fort aujourd’hui, dans toute sa diversité», a ajouté Mary Simon.

Dans sa déclaration, la gouverneure générale a indiqué avoir très hâte d’aller à la rencontre des communautés acadiennes.

«C’est cette identité sans pareille que nous célébrons aujourd’hui. Il y a maintenant 140 ans, les délégués de la Convention nationale acadienne de Memramcook ont choisi le 15 août comme date de leur Fête nationale. Chaque année depuis ce moment historique, les Acadiens, et tous ceux passionnés par l’Acadie, se réunissent pour fêter une communauté dynamique et solidaire qui montre à quel point sa devise « l’union fait la force » la caractérise bien», a pour sa part déclaré Justin Trudeau.