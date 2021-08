La Ville de Dieppe demande à ses citoyens de ralentir

La Ville de Dieppe lance une campagne de sensibilisation à l’intention de ses citoyens afin que cessent les excès de vitesse sur les routes de la municipalité.

Depuis mercredi, un panneau publicitaire installé le long de la rue Amirault, où figure un pompier tenant des pinces de désincarcération devant une voiture accidentée, somme les automobilistes de ralentir.

Le panneau est le premier de quatre qui seront installés, d’ici le mois de novembre, afin de sensibiliser les citoyens aux conséquences désastreuses que peuvent causer les excès de vitesse.

«Comme premiers répondants, nous voyons les conséquences de la vitesse et des distractions au volant, dit Julien Boudreau, chef de district au service d’incendie de la Ville de Dieppe. On demande donc aux gens de ralentir et d’éliminer les sources de distraction, comme les cellulaires, lorsqu’ils conduisent.»

La campagne de sensibilisation sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux.

Des citoyens inquiets

Depuis le lancement de la campagne, plusieurs citoyens ont indiqué sur la page Facebook de la ville que la rue Amirault, la rue Centrale et le boulevard Dieppe sont devenus des «pistes de course.»

Ces commentaires font écho aux propos avancés par plusieurs élus lors d’un conseil municipal, le mois dernier.

«Je suis extrêmement fier qu’il y ait des actions concrètes de surveillance policière au niveau de la vitesse dans nos quartiers, avait déclaré le conseiller Marc Lanteigne. C’est un des points qui est revenu le plus souvent pendant la campagne municipale. Ça faisait longtemps que les gens se plaignaient de ça et que ça ne s’améliorait pas.»

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, a aussi averti les citoyens que s’ils ne ralentissaient pas, le nombre de patrouilles allaient augmenter «parce qu’il y a déjà projet spécial en exécution».

D’après le service de communications de la Ville de Dieppe, la campagne de sensibilisation en cours a été organisée en réponse «aux commentaires du conseil et du grand public» relativement aux excès de vitesse sur le réseau routier de la municipalité.

Jules Boudreau explique que c’est la deuxième fois que Dieppe mène ce genre de campagne, une démarche qui avait été très appréciée par les citoyens. Difficile de dire si elle avait réellement réussi à faire cesser les excès de vitesse, admet-il toutefois.

«C’est difficile à mesurer. En ce qui concerne les impacts directs, c’est presque impossible à quantifier, mais basé sur les commentaires des gens, on sait que la campagne a été appréciée et c’est la raison pour laquelle on a décidé de la refaire», a-t-il dit à l’Acadie Nouvelle.