Le 15 août célébré en force dans le Sud-Est

Munis de drapeaux et de bannières aux couleurs de l’Acadie, de trompettes, de tambours et d’instruments de toutes sortes, les Acadiens ont défilé dans les rues pour clamer haut et fort leur fierté. Les festivités du 15 août ont battu leur plein, dimanche, dans plusieurs municipalités du sud-est du Nouveau-Brunswick, rassemblant des milliers de personnes.

«Vive l’Acadie!» ont scandé les quelque 3000 participants (d’après les estimations du maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier) dans un grand tintamarre depuis le Marché des fermiers jusqu’au Pays de la Sagouine en après-midi. Les tricolores étoilés ont envahi le ciel de la petite ville côtière au grand bonheur des participants.

«C’est très beau. Ça me refait revivre. J’ai 68 ans, puis je suis encore en forme et le tintamarre pour moi, c’est ma culture, c’est mon coup de coeur. Je décore plus au 15 août chez nous à Beresford que je décore pour Noël parce que je suis acadienne de coeur et de sang. Le tintamarre, c’est pour dire qu’on a été déporté, mais qu’on est revenu et qu’on est là pour rester», a déclaré Anne-Marie Frenette de Beresford.

Des tintamarres et des spectacles en plein air se sont déroulés, entre autres, à Bouctouche, à Dieppe et à Memramcook.

Le premier ministre Blaine Higgs et le maire de Bouctouche, Aldéo Saulier, au Tintamarre. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, au Tintamarre. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le Tintamarre à Dieppe. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Après une pause forcée en 2020 en raison de la crise sanitaire, les Acadiens étaient heureux de se rassembler à nouveau pour célébrer la Fête nationale.

«On est content de voir qu’on est aussi nombreux. C’est le retour de la vie de l’Acadie. Pour nous, c’est une tradition. Depuis que je suis petite on venait et astheure que j’ai des enfants, je vais leur apprendre ce que c’est d’ être Acadienne. On a mangé des poutines pour le dîner et on a fait les mêmes traditions que dans notre jeune temps. C’est très important parce que c’est la Fête nationale. On a même de la famille des États-Unis qui est venue spécialement pour la Fête des Acadiens», a raconté Jessica Cormier de Bouctouche.

Elle était accompagnée d’une dizaine de membres de sa famille.

Les personnages de l’Île-aux-Puces ont accueilli la foule à leur arrivée au Pays de la Sagouine.

«Que ça fait du bien de vous voir ici aujourd’hui!», a lancé la directrice Monique Poirier, rappelant du même souffle que le Pays de la Sagouine en est à sa 30e fête du 15 août.

Comme le Nouveau-Brunswick est en phase verte, beaucoup de gens ont laissé tomber les masques pour les festivités. Quelques élus municipaux, provinciaux et fédéraux, dont le premier ministre Blaine Higgs, le ministre Dominic LeBlanc ainsi que plusieurs députés de la région de Moncton et du Sud-Est étaient de la fête. Après quelques discours d’usage, la jeune chanteuse Ellie Côté a interprété l’Ave Maris Stella, suivi d’un jam du Pays. D’autres artistes étaient attendus plus tard dans la journée.

Ellie Côté a interprété l’Ave Maris Stella au Pays de la Sagouine. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les festivités du 15 août au Pays de la Sagouine. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Des milliers de personnes dont quelques élus ont participé au Tintamarre à Bouctouche. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Pour la cause francophone

«C’est très excitant! Nous sommes descendus d’Edmundston pour venir à Bouctouche chez des amis […]. C’est important pour la cause francophone, c’est important pour toute la société de reconnaître les différentes nations qui existent dans notre pays. On voulait que les enfants voient ça. Il y a une belle atmosphère, tout le monde est heureux et tout le monde est content. C’est une belle journée ensoleillée.

C’est de toute beauté», a exprimé Marco Godbout.

La présidente de la Société nationale de l’Acadie, Louise Imbeault, s’est réjouie de voir à nouveau les Acadiens se rassembler dans un tintamarre.

«Je trouve que c’est vraiment important parce que je pense que notre désir de vivre en français n’a pas changé. La pandémie n’a pas changé ça. Les gens sortent en force pour le répéter d’autant plus qu’on est au début d’une campagne électorale fédérale. C’est vraiment important de dire à nos élus ce qu’on attend. Ça, c’est une manifestation de ce qu’on attend», a-t-elle affirmé.

Mme Imbeault souhaite que la fête du 15 août soit reconnue par le gouvernement fédéral au même titre que le 1er juillet et le 24 juin en maintenant le financement des célébrations à long terme.

«C’est maintenant un acquis pour les trois prochaines années, il faut que ça devienne pérenne.»

Plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de familles, ont défilé au tintamarre de Dieppe, sur le coup de 17h55. Ils ont marché jusqu’au Parc Rotary où la musique de DJ Bones et d’autres artistes les attendait. Du côté de Moncton, on a fait place à un grand spectacle extérieur présenté dans le cadre du Festival Acadie Rock au Parc des arts du Sommet. Les organisateurs ont mis en lumière des artistes de l’Acadie aux divers horizons pour ce concert où 500 personnes étaient attendues.