Péninsule acadienne: un 15 août très attendu

Le 15 août est souvent synonyme de retrouvailles entre proches. Il l’a été d’autant plus cette année après que plusieurs activités de la Fête nationale des Acadiens ont été annulées ou modifiées en 2020 en raison de la pandémie.

Les plus grandes retrouvailles ont eu lieu en fin de journée, alors que de nombreuses communautés de la Péninsule acadienne ont organisé des tintamarres pour célébrer la fierté. À Caraquet, une foule immense a défilé sur le boulevard Saint-Pierre Ouest pour faire du bruit.

L’an dernier, la formule du tintamarre avait été modifiée pour être conforme aux mesures de la Santé publique. Les gens étaient invités à faire le tintamarre chez eux, dans leur cour.

Comme d’habitude, certaines personnes ont pris le temps de confectionner des costumes originaux pour célébrer le tintamarre.

Depuis 13 ans, Monique Lanteigne participe au tintamarre dans une nouvelle robe qu’elle fabrique elle-même.

«Cette robe, je l’ai faite durant la pandémie. Ça prend longtemps à faire. En fait, je l’ai commencé l’hiver d’avant, quand la pandémie a commencé, mais comme il n’y avait pas vraiment de tintamarre, l’an dernier, j’ai continué à faire des retouches», explique-t-elle.

Pourquoi tient-elle autant à ce rendez-vous annuel?

«Le tintamarre, c’est quelque chose de spécial. C’est ma 13e robe. J’en fais une nouvelle chaque année. Il faut vraiment le faire pour comprendre l’effet que ça fait. C’est comme si j’étais une actrice de Hollywood et que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. Heureusement, ça dure juste six heures. Je ne voudrais pas que ce soit comme ça tout le temps.»

Une foule immense a participé au tintamarre de Caraquet. -Acadie Nouvelle: David Caron Le maire de Tracadie, Denis Losier, a eu les honneurs de hisser le drapeau acadien à la cérémonie du lever du drapeau dimanche en fin de matinée. -Acadie Nouvelle: David Caron Une foule immense a participé au tintamarre de Caraquet. – Acadie Nouvelle: David Caron

Plusieurs autres activités ont eu lieu un peu partout dans la Péninsule acadienne. À Shippagan, plusieurs centaines de personnes, dont Huguette Robichaud et sa famille, se sont rassemblées à l’extérieur de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick pour célébrer le 15 août.

«Un de nos cousins du Québec est ici. On ne l’a pas vu depuis trois ans. On s’ennuyait de lui», dit Mme Robichaud.

Pour marquer l’occasion, plusieurs membres de sa famille arboraient fièrement les couleurs du drapeau acadien.

«On s’est déguisé parce qu’on aime participer au 15 août. Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de retrouvailles comme ça», ajoute-t-elle.

Une petite foule s’est aussi rassemblée au Marché Centre-Ville de Tracadie en fin de matinée pour la traditionnelle cérémonie du lever du drapeau, suivie d’un barbecue communautaire.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a eu les honneurs de hisser le tricolore acadien.

«Quand on est Acadien et on a suivi l’histoire, on ne peut pas faire autrement que de penser à l’avenir et de penser à ce qu’on vit.»

«Ce qui me préoccupe, c’est le lendemain du 15 août. Qu’est-ce qu’on fait quand on enlève notre gilet acadien et on le range jusqu’à l’année prochaine. Qu’est qu’on fait pour valoir notre langue et notre culture?»

«L’an dernier, il n’y a pas eu d’activités. Il a fallu se cacher du virus et s’éloigner de nos familles. Je sais que cette fin de semaine et au cours des dernières semaines, vous avez été nombreux à profiter des activités partout», a dit le maire Losier.

Des spectacles ont conclu les festivités du 15 août dans plusieurs communautés. Des feux d’artifice étaient prévus à Tracadie et à Caraquet, mais ils ont été reportés en raison de forts vents.

Ceux de Caraquet ont été remis à lundi soir. À Tracadie, pour le moment, on parle d’une date ultérieure seulement.